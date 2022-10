Sutradara Guardians Of The Galaxy, James Gunn Ditunjuk untuk Pimpin DC Studios

TEMPO.CO, Jakarta - CEO Warner Bros. Discovery (WBD) David Zaslav telah menunjuk sutradara Guardians Of The Galaxy yakni James Gunn dan prosuder Peter Safran sebagai wakil sutradara DC Studios. Saat ini mereka berusaha untuk meniru kesuksesan budaya dan komersial yang fenomenal dari saingan berat Marvel Studios.

Pada Selasa, 25 Oktober 2022, Warner Bros. Discovery menunjuk James Gunn dan mitra produksi lamanya Peter Safran sebagai co-chairmen dan CEO dari DC Studios yang baru dibentuk.

Peran tersebut akan membuat James Gunn dan Safran mengembangkan rencana jangka panjang untuk DC Comics perusahaan dalam film, televisi dan animasi seperti Superman dan Batman. Dengan terpilihnya James Gunn bersama Peter Safran DC Studios dapat memproduksi, mengembangkan dan mengarahkan proyek individu.

Selama empat tahun terakhir, Walter Hamada memimpin DC Films tetapi secara resmi meninggalkan studio minggu lalu. Presiden dan CEO Warner Bros. Discovery David Zaslav telah menjanjikan akan ada perombakan untuk menerapkan struktur 10 tahun yang lebih mirip Marvel serta meningkatkan kualitas.

James Gunn dan Peter Safran menuliskan pernyataan tertulis atas perasaan terhormat dipilih menjadi sutradara pada DC Studios. "Kami merasa terhormat menjadi pelayan karakter DC yang kami cintai sejak kami masih anak-anak," kata Gunn dan Safran dalam sebuah pernyataan tertulis.

"Komitmen kami untuk Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Harley Quinn, dan karakter DC lainnya hanya dapat disamai dengan komitmen kami terhadap keajaiban kemungkinan manusia yang diwakili oleh karakter-karakter ini," katanya. "Kami bersemangat untuk menghidupkan pengalaman teater di seluruh dunia saat kami menceritakan beberapa kisah terbesar, terindah, dan termegah yang pernah diceritakan."

Dilansir dari Screen Daily, CEO Warner Bros. Discovery merasa senang dan menanti kerja keras Gunn dan Safran. "Pengalaman mereka selama puluhan tahun dalam pembuatan film, hubungan dekat dengan komunitas kreatif, dan rekam jejak yang terbukti mendebarkan penggemar superhero di seluruh dunia," ungkap Zaslav.

Banyak pengalaman Gunn dalam menyutradarai film diantaranya The Suicide Squad dan seri HBO Max spin-off Peacemaker (2021), serta Scooby-Doo dan Scooby-Doo 2. Begitupun dengan Safran memiliki rekam jejak bertingkat dengan perusahaan Warner Bros. Discovery, setelah memproduksi Aquaman dan Aquaman And The Lost Kingdom yang akan datang, Shazam dan Shazam yang akan datang: Fury Of The Gods, The Suicide Squad, Annabelle, dan seluruh film alam semesta Conjuring.

Gunn dan Safran dapat mengungkapkan dan berkolaborasi dengan baik untuk menyukseskan dunia perfilman. “Kami berharap dapat berkolaborasi dengan penulis, sutradara, dan aktor paling berbakat di dunia untuk menciptakan sesuatu keajaiban," ungkap Gunn dan Safran. "Komitmen kami untuk Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Harley Quinn, dan karakter DC lainnya hanya dapat disamai dengan komitmen kami pada keajaiban kemungkinan manusia yang diwakili oleh karakter-karakter ini.”

JENIATI ARTAULI TAMPUBOLON | SCREEN DAILY | ABC

