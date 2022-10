Ini 10 Drakor Terbaik Gong Hyo Jin Si Ratu Rom-Com

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris K-Drama kondang Gong Hyo Jin akhirnya resmi menikah dengan penyanyi sekaligus penulis lagu ternama Korea Selatan, Kevin Oh. Pasangan ini telah melangsungkan pernikahan di New York, Amerika Serikat pada 11 Oktober 2022. Penasaran siapa Gong Hyo Jin? Simak profil dan sederet film drama Korea yang dibintangi Gong Hye Jin.

Profil dan Fakta Menarik Gong Hyo Jin

Gong Hyo Jin, Aktris K-Drama papan atas kelahiran Seoul, Korea Selatan. Ia lahir pada tanggal 4 April 1980. Saat remaja, aktris cantik ini pernah tinggal di Australia. Bahkan, ia sempat menempuh pendidikan di John Paul College, sekolah ternama di Brisbane. Usai lulus dari sekolah tersebut, Hyo Jin memutuskan kembali ke Korea Selatan untuk melanjutkan studinya di Universitas Sejong dengan mengambil Jurusan Seni dan Film.

Meskipun sudah menginjak kepala empat, akting wanita berzodiak Aries ini selalu memukau. Dirinya bahkan mendapatkan julukan spesial dari Knetz yaitu Ratu Rom-Com. Sebutan itu diberikan padanya lantaran deretan drama Korea bergenre romance comedy yang dibintangi selalu sukses menghibur penonton.

Gong Hyo Jin melakukan debut pertamanya dalam dunia perfilman pada tahun 1999 lewat serial drama berjudul Whispering Corridors 2: Memento Mori. Dirinya terus mengembangkan karir sebagai aktris lewat film dan drama Korea, baik sebagai karakter utama maupun karakter pendukung.

Film dan Drama Korea Terbaik Gong Hyo Jin

1. the Stars (2022)

Melansir Soompi, Ask the Stars adalah drama Korea genre science fiction berbalut romance comedy yang menceritakan kisah seorang astronot dan turis yang bertemu kemudian jatuh cinta di stasiun luar angkasa. Gong Hyo Jin akan didampingi aktor tampan Lee Min Ho sebagai lawan perannya. Drama Ask the Stars sementara ini dijadwalkan akan tayang perdana di tahun 2023 mendatang. Digarap oleh sutradara dan penulis hebat, drama ini menjadi salah satu upcoming drama yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya oleh para K-Drama lovers.

2. When the Camellia Blooms (2019)

Drama populer Gong Hyo Jin selanjutnya berjudul When The Camellia Blooms. Sebuah drama bergenre romance, comedy, dan thriller yang menyandingkan Gong Hyo Jin dan Kang Ha Neul sebagai pemeran utama. When The Camellia Blooms mengisahkan perjuangan seorang anak yatim piatu bernama Oh Dong Baek (Gong Hyo Jin) yang tinggal di panti asuhan. Dirinya menikah dengan seorang pria, namun sayangnya mereka terpaksa bercerai karena keadaan. Akhirnya ia pun membesarkan anaknya seorang diri, hingga akhirnya bertemu dengan pria baik hati bernama Hwang Yong Shik (Kang Ha Neul), yang berprofesi sebagai polisi.

3. The Most Ordinary Romance (2019)

Film The Most Ordinary Romance, sebuah kisah cinta antara Jae Hoon (Kim Rae Won) dan dan Sun Young (Gong Hyo Jin). Jae Hoon, pria yang belum bisa move on dari mantan pacarnya. Kemudian Sun Young, juga mengalami hal demikian yakni ditinggalkan oleh kekasih tercinta. Drama ini sekaligus menjadi reuni antara kedua artis ini setelah sebelumnya membintangi drama Snowman yang tayang pada 2003 silam.

4. Hit-and-Run Squad (2019)

Drama Korea Gong Hyo Jin terbaik selanjutnya berjudul Hit-and-Run Squad. Melansir IMDb, drama ini menghadirkan sederet aktor dan aktris Korea Selatan ternama, diantaranya Jo Jung Suk, Son Seok Gu, dan Ryu Jun Yeol. Diceritakan petugas kepolisian dikerahkan ke satuan tugas tabrak lari di unit investigasi regional Badan Kepolisian Nasional. Mereka bekerja sama mengejar buronan, yang merupakan mantan pembalap F1. Buronan tersebut diduga melancarkan aksi kejahatan dengan kegilaannya.

5. Door Lock (2018)

Door Lock adalah salah satu film drama thriller terbaik Korea Selatan yang disutradarai oleh Lee Kwon. Film ini dibintangi oleh Gong Hyo Jin, Kim Ye Won, dan Kim Sung Oh. Cerita dalam film ini diadaptasi dari film asal Spanyol berjudul Sleep Tight. Mengisahkan tentang teror dan insiden misterius yang menyerang apartemen Jo Kyung Min (Gong Hyo Jin). Kejadian janggal kerap mengganggu dirinya, terutama di malam hari. Akankah dirinya berhasil mengungkap misteri di balik kejadian horor tersebut?

6. Don't Dare to Dream atau Incarnate (2016)

Drakor Don't Dare to Dream menampilkan kisah cinta segitiga. Pyo Na Ri (Gong Hyo Jin) seorang wanita yang berprofesi sebagai presenter program ramalan cuaca di salah satu stasiun TV Korea Selatan. Dirinya menaruh hati kepada seorang wartawan tampan yang sukses. Na Ri berjuang dengan seribu cara agar bisa dekat dengan pria idamannya, Hwa Sin.

7. Missing (2016)

Film Korea bertajuk Missing layak ditonton para penggemar Gong Hyo Jin. Melansir Asian Wiki, film ini bergenre mystery. Seorang wanita dan mantan suaminya yang berprofesi sebagai dokter, berebut hak asuh putri mereka, Da Eun. Ji Sun menyewa pengasuh bernama Han Mae (Gong Hyo Jin) untuk membantu merawat Da Eun. Suatu malam saat Ji Sun pulang kerja, ia mendapatu Han Mae dan Da Eun hilang secara misterius. Akhirnya dirinya pun mati-matian mencari putrinya.

8. It's Okay, That's Love (2014)

Drama Korea It's Okay, That's Love mengangkat isu mental health atau kesehatan mental sebagai topik utama. Topik ini akhir-akhir ini memang kerap dibahas di berbagai wujud budaya populer, termasuk film atau drama. Jang Jae Yeol, seorang DJ dan novelis ternama yang mempunyai riwayat OCD (Obsessive Compulsive Disorder) dan skizofrenia. Ia memutuskan berobat ke seorang psikiater, Ji Hae Soo. Diketahui Hae Soo ternyata memiliki trauma dalam menjalin hubungan asmara. Drama ini mengisahkan perjuangan para pemainnya dalam proses penyembuhan penyakit-penyakit mental tersebut.

9. The Master's Sun (2013)

The Master's Sun, K-Drama yang menggabungkan kisah horror dan comedy dengan pas. Drama yang rilis tahun 2013 ini mengisahkan hubungan unik antara Tae Gong Sil (Gong Hyo Jin) dan Joo Joong Won (So Ji Sub). Sebuah insiden kecelakaan yang terjadi di masa lalu menjadikan Gong Sil memiliki kekuatan indra keenam. Dengan kekuatan supernatural tersebut, dirinya bisa melihat keberadaan makhluk halus. Namun, sudah pasti ada konsekuensi yang harus dibayarkan. Sejak saat itu, Gong Sil tak bisa hidup dengan tenang dan kerap dihantui kejadian menyeramkan.

10. Pasta (2010)

Pasta, drama Korea legendaris yang dibintangi Gong Hyo Jin dan Lee Sun Kyun sebagai pemeran utama. Bergenre romance comedy, drama ini secara garis besar menceritakan perjuangan Seo Yoo Kyung (Gong Hyo Jin) yang bercita-cita menjadi chef di restoran elite, La Sfera. Namun, siapa sangka dirinya malah terlibat cinta lokasi dengan atasannya, Choi Hyun Wook (Lee Sun Kyun), chef berbakat lulusan Italia.

Itu dia profil dan beberapa film drama Korea yang dibintangi aktris cantik Gong Hye Jin. Nantikan penampilan terbarunya di drama Korea yang akan tayang di 2023 mendatang.

LALA DITA PANGESTU

