Gong Hyo Jin Menikah dengan Kevin Oh di AS, Sederet Artis Korea Ini Turut Hadir

TEMPO.CO, Jakarta - Gong Hyo Jin menikah dengan Kevin Oh di New York, Amerika Serikat pada Selasa, 11 Oktober 2022 waktu setempat. Kabar pernikahan ini sudah dikonfirmasi oleh agensi Gong Hyo Jin, Management SOOP.

Pernikahan Gong Hyo Jin dan Kevin Oh diadakan secara tertutup dengan hanya mengundang kerabat dan kenalan terdekat. Sahabat Gong Hyo Jin, aktris Jung Ryeo Won dan Uhm Ji Won turut menghadiri pernikahan tersebut di New York.

Menurut sejumlah pejabat hiburan pada Selasa, 11 Oktober 2022, Jung Ryeo Won dan Uhm Ji Won terbang ke New York, AS untuk menghadiri pernikahan Gong Hyo Jin. Meskipun pernikahan diadakan secara pribadi dengan hanya kerabat dari kedua keluarga yang diundang, mereka dengan senang hati naik ke pesawat untuk merayakan awal hidup baru sahabatnya.

Jung Ryeo Won. Dok. H& Entertainment.

Jung Ryeo Won diketahui menghadiri Festival Film Internasional London ke-66 yang diadakan di London, Inggris. Setelah menyelesaikan jadwal festival, mereka langsung menuju ke New York untuk menghadiri acara pernikahan, dan mulai Rabu, 19 Oktober 2022 mereka akan mengunjungi San Diego International Film Festival ke-22 di Amerika Serikat. Jung Ryeo Won tetap menyempatkan waktu untuk menghadiri pernikahan sahabatnya di tengah jadwal yang sibuk.

Uhm Ji Won juga meluangkan waktu untuk sahabatnya. Dalam situasi di mana setelah drama Little Women yang baru saja berakhir, ia akan melakukan penerbangan ke New York di tengah aktivitasnya yang padat.

Uhm Ji Won dan Gong Hyo Jin. Foto: Instagram/@umjeewon.

Gong Hyo Jin menjalin hubungan dengan Kevin Oh, yang 10 tahun lebih muda darinya. Gong Hyo Jin dan Kevin Oh resmi mulai berkencan pada April 2022. Gong Hyo Jin menerima buket bunga di pernikahan Son Ye Jin dan Hyun Bin pada Maret lalu yang kemudian semakin memicu rumor pernikahan. Lima bulan kemudian, tepatnya pada Agustus, pasangan ini mengumumkan rencananya untuk menikah.

Pada saat pengumuman pernikahan, Kevin Oh berkata, "Saya bertemu dengan seorang wanita dua tahun lalu, dan seiring waktu, kami menyadari bahwa kami saling membutuhkan. Dia menjadi sahabat dan belahan jiwa dalam hidup saya." untuk memiliki pernikahan yang tenang di tempat saya dilahirkan musim gugur ini. Saya akan memulai perjalanan baru dalam hidup dan musik. Saya harap kita berdua menikmati yang terbaik dalam hidup kita, dan teruslah bersama di masa depan."

Lahir pada 1980, Gong Hyo Jin dikenal sebagai aktris Korea Selatan yang memulai debutnya pada 1999 dengan film Girls High School Ghost Tales 2. Gong Hyo Jin dikenal dengan banyak drama populer termasuk Pasta, The Greatest Love, Master's Sun, It's Okay, That's Love, The Producers, Don't Dare to Dream, When the Camellia Blooms, dan banyak lagi. Sedangkan, Kevin Oh adalah penyanyi kelahiran 1990, pemenang Superstar K Season 7 Mnet pada 2015 dan peringkat ke-5 di Super Band JTBC pada tahun 2019. Sejak itu, ia aktif sebagai penyanyi dan penulis lagu.

JESSYCA GAZELLA | JTBC | SOOMPI

