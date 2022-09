Cetak Sejarah, Lee Yoo Mi Jadi Aktris Korea Selatan Pertama Menang Emmy Awards

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Yoo Mi menjadi aktris Korea Selatan pertama yang memenangkan Emmy Awards kategori Outstanding Guest Actress dalam serial drama berkat perannya di Squid Game. Aktris 28 tahun itu dianugerahi piala penghargaan dalam acara Primetime Creative Arts Emmy Awards ke-74 yang diselenggarakan di Microsoft Theater, Los Angeles pada Minggu, 4 September 2022.

Pemeran karakter Ji Yeong atau pemain nomor 240 di Squid Game ini bersaing dengan nominasi lainnya yaitu Hope Davis ”Succession”, Marcia Gay Harden “The Morning Show”, Martha Kelly “Euphoria”, Sanaa Lathan “Succession”, dan Harriet Walter “Succession”.

Setelah menerima piala penghargaan Lee Yoo Mi mengungkapkan rasa bahagia dan ucapan terima kasih. “Saya sangat senang,dan sejujurnya saya tidak bisa mempercayainya. Saya tidak sabar untuk memberitahu teman dekat saya dan memperlihatkan kepada mereka. Terima kasih banyak," kata Lee Yoo Mi.

Aktris itu juga menambahkan emot senyum cerah yang menggambarkan suasana hati bahagianya, ia juga menambahkan akan meletakkan piala di tempat yang mudah dilihat. Lee Yoo Mi mengucapkan terima kaish kepada

Lee You Mi saat syuting Squid Game. Foto: Instagram @leeyoum262.

“Terima kasih banyak atas penghargaan yang berarti ini. Televisi, Sutradara Hwang Dong Hyeok,dan tim yang bekerjasama dengan Squid Game, terima kasih banyak dan terima kasih banyak untuk Netflix. Terima kasih telah mencintai Ji Yeong, dan saya akan terus bekerja lebih keras sebagai aktris. Dan saya sangat menyukai keluarga hiburan! Saya sangat mencintai orang tua saya, saudara perempuan saya dan keluarga nenek saya. Aku merasa sangat bahagia!," tulis Lee Yoo Mi di Instagram pribadinya.

Selain itu,Serial drama Squid Game juga memenangkan penghargaan kategori Outstanding Production Design For A Narrative Contemporary Program (One Hour or More), Outstanding stunt Perfomance, dan Outstanding Special Visual Effects In A Single Episode.

Primetime Creative Arts Emmy Awards adalah penghargaan yang diberikan setiap tahun untuk mengakui keunggulan dalam industri film khususnya dalam hiburan. Emmy Awards akan kembali berlangsung pada Senin, 12 September 2022 di kategori para pemain dan tim produksi. Setelah Lee Yoo Mi, Squid Game memiliki enam nominasi lagi untuk Primetime Emmy Awards mendatang termasuk Outstanding Drama Series, Outstanding Directing for a Drama Series, Outstanding Writing for a Drama Series, Lead Actor in a Drama Series (Lee Jung Jae), Supporting Actress in a Drama Serial (Jung Ho Yeon), dan Aktor Pendukung dalam Serial Drama (Park Hae Soo, Oh Young Soo).

