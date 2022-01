Curi Perhatian di Squid Game, Ini Harapan Lee Yoo Mi Bintangi All of Us Are Dead

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Lee Yoo Mi kembali memerankan serial original Netflix terbaru All of Us Are Dead. Kali ini, Lee Yoo Mi berperan sebagai siswa SMA bernama Lee Na Yeon.

Lee Yoo Mi sebelumnya berhasil mencuri perhatian lewat perannya di Squid Game yang rilis tahun lalu. Di Squid Game, Lee Yoo Mi berperan sebagai Ji Yeong, peserta nomor 240 yang baru saja dibebaskan dari penjara setelah membunuh ayah tirinya yang kejam. Salah satu adegan di Squid Game yang menguras emosi penonton adalah saat Lee Yoo Mi dan Jung Ho Yeon yang memerankan karakter Kang Sae Byeok melakukan permainan kelereng.

Di All of Us Are Dead, karakter yang diperankan Lee Yoo Mi sangatlah berbeda. Lee Na Yeon digambarkan sebagai remaja perempuan yang kaya, angkuh, dan egois. Setiap kali bahaya menyerang, dia hanya memikirkan keselamatannya sendiri, sementara teman-temannya saling mendukung. Na Yeon menimbulkan konflik dalam kelompok teman-temannya dengan menuduh Gyeong Su yang terluka sebagai zombie.

"Saya memainkan peran Na Yeon. Dia adalah seorang gadis kaya. Semua masalah dan konflik yang terjadi dalam serial ini pada dasarnya didorong olehnya. Tapi dia menawan," kata Lee Yoo Mi dalam konferensi pers pada Rabu, 26 Januari 2022.

Berperan sebagai karakter jahat, tidak dipungkiri akan membuat penonton All of Us Are Dead kesal dan membencinya. Lee Yoo Mi mengungkapkan harapannya terhadap penilaian penonton mengenai karakter jahat yang diperankan di serial ini.

"Na Yeon adalah penjahat, tapi saya ingin mendengar 'meskipun saya membenci Na Yeon, saya mencintai Yoo Mi. Tidak apa-apa karena itu Yoo Mi'. Jadi saya akan benar-benar mencoba yang terbaik untuk tampil yang terbaik," kata Lee Yoo Mi.

All of Us Are Dead tayang perdana pada Jumat, 28 Januari 2022 di Netflix. Serial ini akan mengikuti kisah sekelompok murid SMA yang terperangkap di sekolah yang menjadi tempat penyebaran wabah zombie. Mereka harus bersatu dan berjuang bersama untuk bertahan hidup sampai bala bantuan tiba.

