Cedera saat Syuting, Aktris Ha Yeon Joo Dapat 3 Jahitan di Kepala

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Ha Yeon Joo mengalami cedera di lokasi syuting hingga kepalanya robek dan membutuhkan tiga jahitan. Melalui unggahan di Instagram, Ha Yeon Joo menceritakan tentang cedera yang dideritanya saat syuting serial drama yang dibintangi saat ini.

"Aku mendapat tiga jahitan di kepalaku setelah terluka saat syuting," tulis bintang The Two Sisters itu pada Jumat, 15 Maret 2024.



Penyebab Luka Robek di Kepala Ha Yeon Joo Baca Juga: Venom 3 akan Tayang 2024, Simak Ulasan Film Sebelumnya

Menurut penjelasan Ha Yeon Joo, kepalanya mengalami benturan yang sangat keras berulang kali selama syuting adegan aksi. "Aku tidak dapat menghitung berapa banyak adegan yang aku rekam dan dihajar selama 1-2 minggu terakhir... Aku dipukul dengan tangan kosong dan alat peraga," tulisnya.

Sebagai aktor yang profesional, Ha Yeon Joo hanya ingin memberikan hasil yang terbaik meski harus mendapat pukulan beberapa kali untuk kebutuhan cerita. Meski alat peraga sudah dibuat dari bahan yang aman, Ha Yeon Joo tetap bisa merasa sakit.

"Meskipun aku merasa terganggu karena mereka tidak berpikir bahwa dipukul dengan alat peraga yang terbuat dari gelas gula akan terasa sakit (tangan kosong tetap saja sakit jadi pikirkan berapa banyak + akan sakit dengan alat peraga), aku pikir dipukul adalah bagian dari penampilan dan pekerjaan sebagai seorang aktris," tulisnya.

Setelah menjalani proses syuting yang tidak mudah itu, Ha Yeon Joo begitu terkejut dengan luka robek di kepalanya. Dia harus mendapatkan jahitan di kepalanya yang kini meninggalkan bekas. "Tapi akhirnya aku melihat darah seperti ini. Aku kesal sekarang karena ada bekas luka di kepalaku," tulisnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Ha Yeon Joo berusaha berdamai dengan kondisinya itu, dan menunjukkan tumpukan belut segar hingga pizza dalam unggahan tersebut. "Aku mendapat hadiah yang sudah kutunggu-tunggu, dan aku punya belut untuk mengisi adegan aksiku," tulis Ha Yeon Joo. "Aku mencoba yang terbaik untuk tidak sedih, tetapi aku kesal."



Ha Yeon Joo Main Drama The Two Sisters

Ha Yeon Joo beradu akting dengan Lee So Yeon dalam drama The Two Sisters. Drama ini menceritakan kisah tragis saudara perempuan Lee Hye Won (Lee So Yeon) dan Bae Do Eun (Ha Yeon Joo) yang berpisah di usia muda karena perceraian orang tua mereka. Ketika mereka bersatu kembali 20 tahun kemudian setelah menjalani kehidupan yang sangat berbeda, ambisi Bae Do Eun mulai membara.

Lee So Yeon berperan sebagai kakak perempuan Lee Hye Won, yang mengikuti jejak ayahnya saat kecil setelah orang tuanya bercerai. Meskipun Hye Won telah menjalani hidupnya sebagai boneka untuk ibu tirinya Kim Seon Kyung (Yoo Ji Yeon), dia tampaknya memiliki kehidupan yang sempurna di luar. Ha Yeon Joo memerankan adik perempuan Bae Do Eun, yang mengikuti jejak ibunya saat masih kecil. Do Eun menderita kemiskinan ekstrem, kesepian, dan kemalangan, namun pesonanya tidak dapat disangkal.

ALLKPOP | XPORTNEWS | SOOMPI

Pilihan Editor: Kecelakaan Syuting The Golden Spoon, Jung Chaeyeon Jalani Operasi Patah Tulang