My Sunny Maad Ditayangkan di Klik Film, Michaela Pavltov Ungkap Kesulitan Membuatnya

Michaela Pavlátová mengaku My Sunny Maad adalah film animasi panjang pertamanya. Film ini merupakan hasil adaptasi dari novel berjudul Frista yang ditulis Petra Procházková. Naskah filmnya ditulis Ivan Arsenyev dan Yaël Giovanna Lévy. “Saya sudah banyak membuat film animasi pendek kemudian saya menemukan novel yang berkenaan dengan perasaan saya,” kata Michaela.

Onadio Leonardo mengaku banyak melakukan improvisasi saat beradegan di film The Last Prank setelah mendapatkan kebebasan dari sutradara.

Beradegan Bahaya di The Last Prank Tanpa Stuntman, Onadio Leonardo: Kayaknya Seru, Deh

Gaya Jihane Almira yang Tomboy Bikin Kevin Julio Kesulitan Cari Chemistry di How are You Really?

Bermain sebagai pria yang mengkhianati istrinya di How are You Really?, Kevin Julio mengaku sulit membangun chemistry dengan Jihane Almira.

