Lady Gaga Disebut Bakal Perankan Harley Quinn di Joker 2

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi sekaligus aktris, Lady Gaga dikabarkan sedang dalam negosiasi awal untuk bergabung dengan sekuel film Joker 2. Lady Gaga disebutkan akan menjadi lawan main Joaquin Phoenix sebagai Joker, dengan memerankan karakter Harley Quinn.

Joker 2 atau judul resminya Joker: Folie à Deux merupakan karya sutradara Todd Phillips. Naskah Joker: Folie à Deux ditulis oleh Todd Philips bersama Scott Silver. Spekulasi bahwa Harley Quinn akan muncul di Joker: Folie à Deux pertama kali muncul ke permukaan setelah Todd Phillips mengunggah sampul skenario ke Instagram pribadinya pada Selasa, 7 Juni 2022.

Dalam unggahan tersebut, Todd Philips juga sekaligus mengkonfirmasi kalau Joker: Folie à Deux masih akan dibintangi oleh Joaquin Phoenix yang sudah membaca naskahnya. Folie à Deux sendiri merupakan Bahasa Prancis yang merujuk pada istilah medis, berkaitan dengan gangguan mental yang mempengaruhi dua orang atau lebih. Namun, jika diterjemahkan secara harfiah, Folie à Deux berarti kegilaan untuk dua orang.

Warner Bros. memamerkan trailer final untuk film Joker pada Rabu, 28 Agustus 2019.

Satu-satunya teman sejati Joker, selain Batman adalah Harley Quinn, karakter perempuan yang pertama kali dibuat untuk Batman: The Animated Series pada awal 1990-an. Harley Quinn menjadi karakter yang bertahan lama untuk Warner Bros. Aktris, Margot Robbie telah memainkan peran tiga kali, dalam Suicide Squad (2016), Birds of Prey (2020) dan The Suicide Squad (2021). Sementara, Kaley Cuoco menyuarakan karakter tersebut di serial animasi HBO Max Harley Quinn, yang musim ketiganya akan tayang perdana akhir tahun ini.

Hingga saat ini, seluruh detail mengenai Joker: Folie à Deux masih dirahasiakan, sehingga belum dapat dipastikan apakah nantinya Lady Gaga akan menyumbangkan lagu di film tersebut. Pihak Lady Gaga belum memberikan tanggapannya mengenai kabar ini.

Lady Gaga sebelumnya sudah pernah bekerja sama dengan Todd Phillips di film A Star Is Born yang rilis pada 2018. Film tersebut terbilang sukses dan Lady Gaga berhasil mendapatkan nominasi Oscar untuk Aktris Terbaik. Film tersebut juga membawa kemenangan dalam kategori Lagu Asli Terbaik di Oscar.

