Dua Konser Foo Fighters Digelar untuk Mendiang Taylor Hawkins

TEMPO.CO, Jakarta - Foo Fighters akan menggelar dua konser sebagai bentuk penghormatan untuk mendiang drummer Taylor Hawkins. Grup band asal Amerika ini akan tampil di London dan Los Angeles pada September mendatang.

Taylor Hawkins meninggal dalam usia 50 tahun pada akhir Maret di hotel Bogota ketika sedang menjalani tur di Amerika Selatan bersama rekan-rekan satu bandnnya. Sisa jadwal tur akhirnya dibatalkan.

Konser yang akan berlangsung di Wembley Stadium, London pada 3 September dan Kia Forum Los Angeles pada 27 September akan menjadi penampilan langsung pertama Foo Fighters sejak kepergian Taylor Hawkins.

"Untuk teman kami tercinta, rekan band kami yang luar biasa, saudara yang kami sayangi... Foo Fighters dan keluarga Hawkins mempersembahkan Taylor Hawkins Tribute Concerts," kata grup band tersebut dalam unggahan di Twitter, dikutip dari Reuters pada Rabu, 8 Juni 2022. Mereka juga membagikan pernyataan dari istri Taylor Hawkins, Alison, yang berterimakasih atas dukungan dari penggemar.

Taylor Hawkins, drummer Foo Fighters. (Instagram/@taylorhawkinsofficial)

Ketika Taylor Hawkins ditemukan meninggal, pihak berwenang di Kolombia mengeluarkan pernyataan pada Sabtu, 26 Maret 2022 waktu setempat, mencatat bahwa terdapat 10 obat-obatan yang ditemukan dalam sistem tubuhnya pada saat kematian, termasuk antidepresan, benzodiazepin, dan opioid. Pihak berwenang tidak memberikan penyebab kematian atau mengatakan jumlah substansi yang ditemukan dalam analisis.

Dalam pernyataan, Foo Fighters mengatakan konser penghormatan ini juga menampilkan sejumlah musisi yang menginspirasi Taylor Hawkins. Bersama-sama mereka akan membawakan lagu-lagu yang disukai dan dihidupkan oleh Taylor Hawkins.

Foo Fighters dibentuk pada 1994 oleh Dave Grohl, drummer Nirvana, setelah kematian vokalis utama Kurt Cobain. Taylor Hawkins bergabung dalam band tersebut pada 1997. Foo Fighters telah memenangi 15 Grammy Awards, tiga di antaranya tahun ini setelah kematian Taylor Hawkins. Tiga kemenangan tersebut antara lain, Best Rock Performance, Best Rock Song dan Best Rock.

