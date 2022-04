Foo Fighters Raih 3 Piala Grammy Awards hingga Penghormatan untuk Taylor Hawkins

TEMPO.CO, Jakarta - Grup band Foo Fighters memenangkan tiga piala Grammy Awards 2022 yang digelar pada Senin pagi, 4 Maret 2022 waktu Indonesia, sepekan setelah drummer Taylor Hawkins meninggal. Tiga kemenangan tersebut antara lain, Best Rock Performance, Best Rock Song dan Best Rock.

Para personel Foo Fighters yaitu, Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett, Rami Jaffee dan Pat Smear tidak menghadiri Grammy Awards 2022. Kemenangan Best Rock Album atau Album Rock Terbaik untuk Medicine at Midnight yang diumumkan saat Premiere Ceremony Grammy diterima oleh presenter Jimmy Jam. "Doa untuk orang yang mereka cintai," kata Jimmy Jam saat menerima piala tersebut atas nama Foo Fighters.

Taylor Hawkins meninggal dalam suai 50 tahun pada Jumat, 25 Maret 2022. Ia mendapat penghargaan di Grammy Awards 2022 dalam sebuah video penghormatan emosional. Video diiringi lagu My Hero dari Foo Fighters berisi kompilasi momen Taylor Hawkins baik saat tampil maupun di belakang panggung. Hawkins sering bertukar tempat dengan vokalis Dave Grohl untuk menampilkan lagu Queen di pertunjukan Foo Fighters.

Taylor Hawkins, drummer Foo Fighters. (Instagram/@taylorhawkinsofficial)

Taylor Hawkins ditemukan tewas di kamar hotelnya di Bogota, Kolombia, tepat sebelum Foo Fighters tampil di Festival Estereo Picnic. Kematian Taylor Hawkins yang terlalu dini juga terjadi hanya dua hari sebelum Foo Fighters dijadwalkan untuk tampil di Lollapalooza Brasil. Foo Fighters membatalkan semua jadwal tur mereka yang akan datang di Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan Selandia Baru.

"Dengan sangat sedih Foo Fighters mengkonfirmasi pembatalan semua tanggal tur yang akan datang sehubungan dengan kehilangan saudara kita Taylor Hawkins yang mengejutkan. Kami minta maaf dan berbagi dalam kekecewaan bahwa kami tidak akan bertemu satu sama lain seperti yang direncanakan. Sebaliknya, mari luangkan waktu ini untuk berduka, menyembuhkan, menarik orang yang kita cintai, dan menghargai semua musik dan kenangan yang kita pernah dibuat bersama," tulis Foo Fighters dalam pengumuman yang ditulis di Instagram pada Rabu, 30 Maret 2022.

Melansir dari Variety, sehari setelah kematian Taylor Hawkins, pemerintah kota Bogota mengeluarkan pernyataan bahwa pusat darurat kota telah menerima laporan tentang seorang pasien yang mengalami nyeri dada. Mereka mengirim ambulans, meskipun ambulans pribadi telah tiba di hotel di Bogota Utara, menurut Associated Press. Petugas kesehatan tidak dapat menyelamatkan nyawa Taylor Hawkins. Tanpa menyatakan bahwa drummer tersebut meninggal karena overdosis, pihak berwenang di Kolombia mengeluarkan pernyataan pada Sabtu sore, 26 Maret 2022 yang mencatat bahwa ditemukan 10 obat dalam tubuh Taylor Hawkins saat kematiannya.

Taylor Hawkins baru-baru ini membintangi film bersama Grohl dan anggota Foo Fighters lainnya Chris Shiflett, Nate Mendel, Rami Jaffee dan Pat Smear. Studio 666 merupakan sebuah film horor komedi yang mengikuti band tersebut saat mereka merekam album ke-10 di sebuah rumah berhantu.

