The Boyz Tunda Konser di Amerika Serikat karena Tiga Anggota Positif Covid-19

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-Pop, The Boyz telah resmi menunda gelaran konser mereka di Amerika Serikat setelah tiga anggota dinyatakan positif Covid-19. Agensi The Boyz, IST Entertainment mengumumkan bahwa Juyeon, Kevin, Q, dan beberapa anggota staf tur mereka terpapar Covid-19 pada Rabu, 8 Juni 2022.

Akibatnya, The Boyz terpaksa menunda konser kemarin malam di Dallas tepatnya di Texas Trust CU Theatre, serta di San Jose pada Jumat, 10 Juni 2022. Dua konser tersebut merupakan perhentian terakhir dari tur mereka di Amerika Serikat yang bertajuk The Boyz World Tour : The B-Zone in USA.

"Anggota The Boyz Juyeon, Kevin, dan Q, serta sebagian staf tur, telah dinyatakan positif Covid-19 saat menggelar The Boyz World Tour : The B-Zone in USA. Setelah melalui diskusi, kami telah memutuskan bahwa pemberhentian The Boyz World Tour : The B-Zone in USA di Dallas dan San Jose telah ditunda untuk sementara," kata IST Entertainment dalam pernyataan resminya.

IST Entertainment saat ini tengah berdiskusi untuk menjadwalkan ulang dua konser tersebut dengan berbagai pertimbangan. Agensi meminta penggemar The Boyz di Dallas dan San Jose memahami kondisi mereka.

"Agensi saat ini sedang mendiskusikan detail untuk perubahan tanggal tur yang akan datang, jadi kami meminta penggemar untuk memahami bahwa The B-Zone in Dallas dan The B-Zone in San Jose melibatkan banyak staf dan mitra terafiliasi, termasuk staf manajemen artis, tim produksi, tuan rumah tempat konser, dan lain-lain," kata IST Entertainment.

The Boyz memulai tur dunia mereka di Amerika Serikat pekan lalu. Mereka dijadwalkan akan membawa mereka ke enam kota berbeda di seluruh Amerika Serikat. Setelah dari Amerika Serikat, The Boyz akan menggelar tur konser ke Eropa dan Asia, termasuk Indoesia. Konser The Boyz di Indonesia dijadwalkan digelar di Tennis Indoor Stadium Senayan, Jakarta pada Sabtu, 9 Juli 2022.

