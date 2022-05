The Boyz Gelar Konser di Jakarta 9 Juli 2022, Penggemar Sarankan Hal Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-Pop, The Boyz telah resmi mengumumkan akan menggelar konser di Tennis Indoor Stadium Senayan, Jakarta pada Sabtu, 9 Juli 2022. Indonesia menjadi salah satu negara yang akan disinggahi The Boyz setelah mereka menggelar konser bertajuk The Boyz World Tour: The B-Zone di Amerika Serikat dan Eropa.

"THE BOYZ WORLD TOUR : THE B-ZONE IN JAKARTA. 2022.07.09 (SAT). Tennis Indoor Stadium Senayan," cuit akun resmi The Boyz, @IST_THEBOYZ pada Rabu, 11 Mei 2022.

Di hari yang sama, The Boyz juga mengumumkan akan menggelar konser di Bangkok, Thailand setelah dari Jakarta. Mereka akan menggelar konser selama dua hari, 23 dan 24 Juli 2022 di Thunder Dome, Muang Thong Thani, Bangkok. Setelah dari Bangkok, The Boyz kembali ke Korea Selatan menggelar konser di KSPO Dome, Seoul selama tiga hari, 5 -7 Agustus 2022.

Sebelumnya, The Boyz mengumumkan detail untuk tur dunia 2022 mereka di Amerika Serikat pada Rabu, 6 April 2022. Total ada enam kota berbeda di seluruh Amerika Serikat yang akan mereka sambangi. The Boyz World Tour: The B-Zone in USA akan dimulai di Los Angeles pada 29 Mei 2022, sebelum membawa The Boyz ke Chicago pada 1 Juni 2022, Newark pada 3 Juni 2022, Atlanta pada 5 Juni 2022, Dallas pada 8 Juni 2022, dan San Jose pada 10 Juni 2022.

The Boyz. Wikipedia.org

Setelah dari Amerika Serikat, The Boyz kemudian akan melakukan perjalanan ke Eropa untuk tampil di empat kota. Grup di bawah naungan IST Entertainment ini akan tampil di London pada 20 Juni 2022, Rotterdam pada 22 Juni 2022, Paris pada 25 Juni 2022, dan Berlin pada 28 Juni 2022.

Namun, pengumuman konser The Boyz di Jakarta mendapatkan reaksi beragam dari penggemar di media sosial. Ada yang terkejut, antusias, dan tidak sedikit juga yang memberikan saran agar jadwal konser di Jakarta diundur karena pada Sabtu, 9 Juli 2022 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha.

"Dear IST Entertainment, mohon pertimbangkan kembali untuk menjadwal ulang World Tour di Jakarta karena kita akan memiliki hari libur nasional (Idul Adha) pada tanggal yang sama, 9 Juli. Terima kasih," cuit @bubur***. "Tapi ini lebaran banget??? gue disembelih sama emak gue abis sholat ied otw venue," cuit @milk***.

The Boyz pernah menggelar konser di Jakarta pada 2019. Konser The Boyz Asia Fan-Con Tour bertajuk The Castle itu digelar di Balai Sarbini, Jakarta pada 22 Juni 2019. Grup yang debut pada 2017 ini sekaligus menggelar acara jumpa penggemar perdana di Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya, yaitu Jepang, Hong Kong, Filipina, Singapura, Thailand, dan Taiwan.

Baca juga: Kunjungi Indonesia Pertama Kalinya, The Boyz Nikmati Kuliner Asli

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.