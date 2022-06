The Roundup Jadi Film Korea Pertama yang Tembus 8 Juta Penonton di Masa Pandemi

Film The Roundup dibintangi Don Lee dan Son Seok Koo. Foto: Instagram Don Lee.

TEMPO.CO, Jakarta - The Roundup mencetak sejarah baru dengan berhasil menjadi film Korea Selatan pertama yang menembus 8 juta penonton di masa pandemi. Film yang juga disebut The Outlaws 2 ini terus melaju di box office Korea.

Menurut Dewan Film Korea, pada Sabtu, 4 Juni 2022 pukul 09.00 waktu setempat, The Roundup telah resmi melampaui 8 juta penonton bioskop. Perolehan angka tersebut menjadikannya film pertama yang mencapai tonggak sejarah sejak film Ashfall yang dirilis pada 2019, sebelum pandemi Covid-19.

The Roundup membutuhkan waktu kurang dari 18 hari untuk mencapai angka 8 juta, menempatkannya setara dengan film legendaris Veteran (2015) yang pada akhirnya mengumpulkan total lebih dari 13,4 juta penonton bioskop selama penayangannya, disusul Assassination (2015) dan Parasite (2019).

Don Lee dalam film The Roundup. Foto: Instagram Don Lee.

Sekuel film aksi populer The Outlaws (2017) yang juga dibintangi Ma Dong Seok alias Don Lee ini mengikuti petualangan seru detektif legendaris Ma Seok Do dan regu kejahatan kekerasan kantor polisi saat mereka mengejar penjahat baru yang kuat (diperankan oleh Son Seok Koo). The Roundup telah melampaui total akhir 6.880.546 penonton di bioskop.

Don Lee sempat mengutarakan perasaannya kembali membintangi film Korea setelah perannya dalam film Marvel Studios The Eternals. “Saya pikir ini adalah waktu di mana yang paling dibutuhkan semua orang adalah produksi yang dapat menghilangkan stres mereka,” katanya. "Semua orang pasti sangat frustrasi selama ini, jadi saya berharap The Outlaws 2 bisa menjadi film yang bisa menghilangkan stres dari pundak mereka."

The Roundup dirilis pada Rabu, 18 Mei 2022. Perusahaan produksi film ABO Entertainment mengumumkan The Roundup mencapai total 2.001.105 penonton bioskop dalam waktu tiga hari penayangan, tercepat dalam tiga tahun yang melampaui 2 juta penonton bioskop. Pada 29 Mei 2022, jumlah penonton bertambah menjadi 6 juta.

SOOMPI

