Eril Dinyatakan Meninggal, Nabila Ishma: Kamu Selalu Jadi Rumahku

TEMPO.CO, Jakarta - Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril, anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah dinyatakan meninggal tenggelam di Sungai Aare, Bern, Swiss. Kepastian itu tertera dari surat edaran Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat kemarin, yang mengajak masyarakat menggelar salat ghaib menyalatkan Eril setelah berkonsultasi dengan keluarga.

Kekasih Eril, Nabila Ishma merespons ajakan itu dengan mengunggah foto pemuda yang seharusnya berusia 23 tahun pada 25 Juni mendatang itu. Tampak di foto, Eril tersenyum ke arah kamera seraya tersenyum menatap si pengambil gambar, kemungkinan besar Nabila sendiri.

“You will always be my home. So, please come home, Ril (Kamu akan selalu jadi rumahku. Jadi, pulanglah, Ril),” tulis Nabila pada keterangan unggahannya.

Di Instagram Storynya, Nabila masih menggunakannya untuk mengungkapkan rasa rindunya kepada sang kekasih. Ia mengunggah fotonya bersama Eril yang sama-sama memamerkan gigi. Terlihat di foto, Eril memamerkan giginya yang dipagar alias dipasang behel. “Ini sudah seminggu (masa pencarian jasad Eril). Di mana kamu sekarang? Aku sangat merindukanmu,” tulis Nabila di atas foto itu.

Sebelumnya, ia juga mengunggah foto Eril yang berada di belakang kemudi. Nabila memberikan emotikan dua cinta di atasnya.

Pacar Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril, Nabila Ishma Nurhabibah unggah foto berdua dilengkapi dengan ungkapan rindu. Foto: Instagram/@nabilaishma.

Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung ini juga sudah mengganti foto profilnya di Instagram. Dari semula wajahnya sendiri, ia ganti dengan foto berdua dengan Eril saat mereka sedang berkencan.

Saat anak Ridwan Kamil itu hilang terbawa arus Sungai Aare, Bern, Swiss, Nabila juga membuat unggahan mengungkapkan kerinduan dan harapannya sang kekasih akan selamat. "Pegang tanganku erat dan mari kita lalui semua ini bersama-sama. Tolong tetap bertahan ril, aku tahu kamu sangat kuat. Jangan takut pada apa pun, aku di sini untukmu sampai kita dapat bertemu lagi segera. Aku sangat merindukanmu, seperti biasanya," tulis Nabila di Instagram pada Selasa, 31 Mei 2022.

Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril hanyut terbawa arus Sungai Aare, Bern, Swiss yang deras pada Kamis, 26 Mei 2022. Sebelumnya, ia berenang bersama adiknya, Zara dan temannya yang tinggal di Swiss. Dari surat edaran MUI Jawa Barat itu, disebutkan, Ridwan Kamil dan istrinya, Atalia Praratya ikhlas dan meyakini putra mereka sudah meninggal. Eril dan keluarganya berada di Swiss untuk mencari kampus tempatnya melanjutkan studi setelah lulus dari Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung.

