Perilaku Tak Profesional Johnny Depp Disebut Jadi Penyebab Kariernya Redup

TEMPO.CO, Jakarta - Karier dan keuangan Johnny Depp dalam masalah besar sebelum Amber Heard menuduhnya melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada 2016. Hal tersebut diungkap oleh mantan agen dan manajer bisnis Johnny Depp pada Kamis, 19 Mei 2022.

Tracey Jacos, mantan agen Johnny Depp mengatakan sang aktor menjadi bintang terbesar di dunia selama tiga dekade saat bekerja dengannya di Hollywood. Namun reputasi bintang Pirates of the Caribbean itu meredup setelah 2010 karena sikap yang tidak profesional, menurut Jacobs dikutip dari AFP pada Jumat, 20 Mei 2022.

Agen dai United Talent Agency memberikan pernyataan dalam video di persidangan hari ke-19 dalam kasus defamasi yang diajukan Johnny Depp terhadap mantan istrinya. Dalam kasus defamasi ini, Johnny Depp menuntut Amber Heard sebesar 50 juta dolar AS dengan mengatakan sang mantan istri menodai namanya ketika mengklaim dia adalah korban kekerasan dalam rumah tangga di artikel yang ditulisnya di The Washington Post. Amber Heard balas menuntut 100 juta dolar AS, mengatakan Johnny Depp menodai namanya karena menyebutnya pembohong.

Johnny Depp bersaksi dalam empat hari persidangan, membantah pernah memukul Amber Heard dan mengklaim bahwa justru Amber Heard yang kerap berbuat kasar. Pengacara Johnny Depp mengatakan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga itu merusak reputasi kliennya.

Tetapi mantan agennya mengatakan Johnny Depp sudah mulai meredup sebelum tuduhan itu dilucurkan. Dia mengatakan sikap Johnny Depp yang tidak profesional meliputi konsumsi alkohol dan obat-obatan serta terlambat datang ke lokasi syuting setiap film. "Kru tidak suka menunggu lama berjam-jam menantikan bintang film datang," katanya. "Ini adalah komunitas kecil dan membuat orang enggan bekerja dengannya."

Aktor Johnny Depp tiba di pengadilan di London, Inggris, 7 Juli 2020. Persidangan itu adalah lanjutan dari gugatan Depp terhadap penerbit The Sunn, News Group Newspapers, dan Editor Eksekutif-nya Dan Wootton. Gugatan dilayangkan Depp karena artikel The Sun tahun 2018 menyebut dirinya sebagai seorang yang keras dan kasar kepada Heard berdasarkan pernyataan Heard. Depp membantah tuduhan itu. REUTERS/Peter Nicholls

Jacobs mengatakan Johnny Depp berada dalam kondisi finansial yang tidak baik pada Januari 2016 di mana dia datang ke kantor dan meminta 20 juta dolar AS. "Pertanyaan itu tidak diajukan sebagai pinjaman," katanya. Jacobs mengatakan rekannya berkata kepada Johnny Depp bahwa perusahaan itu bukan bank tapi mereka membantunya mendapatkan pinjaman lewat Bank of America.

Mantan manajer bisnis Johnny Depp, Josh Mandel juga ditanya soal kondisi keuangan sang aktor. Mandel berkata dia sangat khawatir tentang situasi finansial Johnny Depp pada 2015. Ada perbincangan soal mengurangi pengeluaran, tapi itu tak pernah terwujud. Mandel mengatakan saat itu ada masalah tentang alkohol serta obat-obatan yang menciptakan sikap yang tak menentu.

Pada satu titik, Johnny Depp menghasilkan 300 ribu dolar AS per bulan untuk staf dan 100 ribu dolar AS sebulan untuk dokter dan suster yang dipekerjakan untuk memastikan dia tidak mabuk. Mandel memperkirakan Johnny Depp menghasilkan 600 juta dolar AS selama beberapa dekade ketika mereka bekerja bersama. Mandel dipecat oleh Johnny Depp pada 2016 dan digugat oleh sang aktor. Mereka menyelesaikan kasus pada 2018.

Jacobs juga dipecat oleh Jonny Depp pada 2016. Ketika ditanya alasan Johnny Depp memecatnya, Jacobs mengatakan, "Saya tidak tahu. Yang saya tahu dia melepaskan semua orang dalam hidupnya."

Pengacara Johnny Depp membawa pakar ke persidangan yang bersaksi bahwa Johnny Depp kehilangan jutaan dolar AS karena tuduhan kekerasan, termasuk bayaran 22,5 juta dolar AS untuk film keenam Pirates.

