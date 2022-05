Adegannya di Aquaman 2 Dipotong, Amber Heard: Aku Berjuang Tetap Bertahan

TEMPO.CO, Jakarta - Amber Heard mengatakan bahwa Warner Bros mengurangi adegannya sebagai Mera di Aquaman and the Lost Kingdom. Namun, Amber Heard mengaku sudah berjuang keras untuk bisa mempertahankan perannya di sekuel Aquaman tersebut.

"Saya berjuang sangat keras untuk tetap di film. Mereka tidak ingin memasukkan saya ke dalam film," kata Amber Heard dalam persidangan pencemaran nama baik dengan mantan suaminya Johnny Depp pada Senin, 16 Mei 2022 waktu setempat.

Amber Heard pertama kali muncul sebagai Mera di Justice League pada 2017 karya Zack Snyder, sebelum pindah ke peran yang lebih menonjol dalam film James Wan, Aquaman. Beradu peran dengan Jason Momoa, Amber Heard tampil menonjol di Aquaman, hampir sebagai co-lead. Film ini menghancurkan ekspektasi box office dengan meraup lebih dari 1,1 miliar dolar AS atau Rp 16 triliun. Itu menjadi salah satu film DC dari Warner Bros yang paling sukses.

Dalam persidangan, pengacara bertanya kepada Amber Heard apakah dia akhirnya bisa syuting di Aquaman 2. Amber Heard menjawab kalau dia melakukan versi yang sangat sederhana dari peran di film itu. Ia juga menjelaskan tentang perubahan naskah yang diterimanya setelah keputusan Warner Bros untuk mengurangi adegannya.

"Saya diberi naskah. Dan kemudian diberikan versi baru dari skrip yang telah menghilangkan adegan yang memiliki aksi di dalamnya, yang menggambarkan karakter saya dan karakter lain, tanpa memberikan spoiler, dua karakter berkelahi satu sama lain. Mereka pada dasarnya mengambil banyak dari peran saya. Mereka menghapus banyak," kata Amber Heard.

Amber Heard berpose di premier film terbarunya, "Aquaman" di Los Angeles, California, AS, Rabu, 12 Desember 2018. Pemeran karakter Mera ini tampil seksi dengan gaun menerawang. REUTERS/Mario Anzuoni

Pihak Warner Bros belum memberikan komentar mengenai pernyataan Amber Heard di persidangan. Namun wartawan hiburan Grace Randolph baru-baru ini melaporkan bahwa peran Amber Heard dikurangi menjadi 10 menit dalam Aquaman 2.

Sebuah petisi untuk menghapus Amber Heard dari sekuel Aquaman telah mencapai lebih dari 4,1 juta tanda tangan selama persidangan yang sedang berlangsung. Pada Juli 2021, produser Peter Safran mengatakan kepada Deadline bahwa tekanan penggemar tidak akan memengaruhi keputusan apakah akan memecat Amber Heard atau tidak.

Selama persidangan, Amber Heard mengatakan bayarannya untuk Aquaman pertama adalah 1 juta dolar AS sedangkan sekuelnya adalah 2 juta AS di bawah kontraknya. Itu tidak termasuk bonus box office tambahan yang mungkin diterima aktris jika film tersebut menghasilkan pendapatan lebih besar. Warner Bros baru-baru ini memundurkan perilisan Aquaman and the Lost Kingdom dari Desember 2022 menjadi 17 Maret 2023.

Tak lama setelah perceraiannya dari Johnny Depp, Amber Heard menulis sebuah opini untuk The Washington Post yang mengataan Johnny Depp melecehkannya selama mereka berhubungan. Tulisan tersebut mengakibatkan munculnya sejumlah tuntutan hukum dari Johnny Depp, termasuk gugatan pencemaran nama baik terhadap The Sun. Johnny Depp kemudian menggugat Amber Heard atas pencemaran nama baik yang saat ini sedang dalam proses persidangan.

Amber Heard menerima reaksi keras dan muncullah petisi penggemar untuk menghapusnya dari sekuel Aquaman. Aktris itu dibawa kembali untuk film tersebut, meskipun sekarang tampaknya itu tidak akan menjadi peran yang menonjol seperti film pertama. Baru-baru ini diketahui bahwa sutarada Aquaman 2, James Wan juga telah berhenti mengikuti akun Instagram Amber Heard.

INSIDER | SCREENRANT

Baca juga: Amber Heard Sebut Nama Kate Moss, Johnny Depp Justru Diuntungkan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.