Soundwave Gambarkan Perasaan Dua Orang yang Saling Suka di Lagu Love Me You Do

TEMPO.CO, Jakarta - Grup Soundwave kembali merilis single berjudul Love Me You Do. Jika sebelumnya, sebagian besar kisah lagunya diambil dari pengalaman pribadi dan kisah hidup dari Rinni Wulandari dan Jevin Julian, khusus di lagu ini mereka menyajikan kisah yang lebih general.

“Lagu ini bercerita tentang cewe dan cowo yang saling flirting,” kata Jevin Julian dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Kamis, 12 Mei 2022. “Iya, dan kali ini bukan tentang kita berdua tapi kisah general dari cewe dan cowo yang sama-sama suka,” kata Rinni melanjutkan.

Selain karena cinta adalah tema yang paling relate pada banyak orang, menurut Soundwave, terkadang orang-orang bisa lebih mudah untuk mengekspresikan perasaan mereka lewat lagu dan untuk itulah dipilih tema cinta lagi untuk lagu terbaru mereka ini.

Masih sama seperti single sebelumnya, dalam lagu Love Me You Do ini Jevin Julian terlibat sebagai Producer, Arranger, dan proses Mixing & Mastering yang turut dibantu juga oleh Iqbal MSSVKNTRL. Sementara itu, proses Penulisan Lagu sepenuhnya oleh Rinni Wulandari sekaligus menjadi Composer bersama Jevin.

“Mencintai seseorang adalah ketika kita memberikan rasa cinta padanya dan bisa menerima orang tersebut apa adanya, baik buruk, kelebihan, bahkan kekurangan mereka,” ungkap Rinni saat ditanya arti mencintai bagi Soundwave.

“Kadang saat kita jatuh cinta, kita tidak perlu alasan dan bahkan kita tidak bisa menjelaskan kenapa kita mencintai namun kita hanya bisa merasakannya,” kata Jevin.

Lagu ini diharapkan Soundwave juga dapat mewakili perasaan pendengar yang selama ini telah memperlakukan atau diperlakukan oleh orang yang dicintainya secara spesial, terlebih lagi untuk mereka yang mencintai seseorang dengan tulus dan tanpa pamrih.

Menuju perilisan albumnya yang sudah di depan mata, Soundwave mengaku sangat senang dan tidak sabar untuk lagu-lagunya dapat didengarkan oleh semua penikmat musik di Indonesia. “Iya, kita seneng dan excited banget. Berasa tidak sabar untuk bisa memperdengarkan lagu-lagu yang ada di album ini,” kata Rinni. “Sedikit bocoran. Bulan depan kita akan rilis lagu yang sangat fun, easy listening, dan tetap groovy layaknya lagu-lagu dari Soundwave. Jadi, ditunggu ya!” kata Jevin.

