Raden Topo Wresniwiro, Aktor Keturunan Indonesia yang Muncul di Doctor Strange 2

Aktor keturunan Indonesia, Raden Topo Wresniwiro (kanan) dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dok. IMDb.

TEMPO.CO, Jakarta - Doctor Strange in the Multiverse of Madness mendapat sambutan hangat dari para pecinta film Marvel sejak dirilis di bioskop Indonesia pada Kamis, 5 Mei 2022. Salah satu yang mencuri perhatian dari film Doctor Strange 2 ini adalah keterlibatan aktor asal Indonesia, Raden Topo Wresniwiro sebagai Master Hamir.

Ini merupakan kedua kalinya Raden Topo Wresniwiro berperan sebagai Master Hamir. Sebelumnya, dia muncul dengan karakter yang sama di film Doctor Strange yang rilis pada 2016. Hamir merupakan Master senior yang mahir dalam seni mistis dan menjadi guru di Kamar-Taj, sebuah komunitas terpencil yang terletak di Tibet, Himalaya yang telah lama menjadi rumah bagi para penyihir dan mistikus.

Hamir merupakan penyihir bertangan satu yang sempat dikira sebagai Ancient One oleh Docter Strange saat pertama kali belajar sihir. Dalam salah satu adegan Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Raden Topo Wresniwiro satu layar bersama Xochitl Gomez yang berperan sebagai America Chavez.

Diketahui, Raden Topo Wresniwiro lahir di Indonesia yang menetap di London, Inggris dan telah berpindah kewarganegaraan. Berdasarkan informasi yang dicantumkan dalam akun LinkedIn pirbadinya, Raden Topo Wresniwiro berprofesi sebagai guru berpengalaman yang telah mengajar di sekolah dan perguruan tinggi selama puluhan tahun.

Aktor keturunan Indonesia, Raden Topo Wresniwiro (tengah) dalam film Doctor Strange. Dok. IMDb.

Raden Topo Wresniwiro memiliki gelar dalam Pendidikan Matematika, Sains dan status guru yang memenuhi syarat dengan sertifikat di TESOL. Ia mendirikan Topo Tutorials sejak 2009 untuk mengajar privat Matematika, ESOL atau Bahasa Inggris, Studi Bisnis, dan karate.

Ia menguasai berbagai olahraga mulai dari seni bela diri karate, catur, tenis, tenis meja, bulu tangkis, lari maraton, berenang, yoga atau meditasi. Ia juga menulis puisi, prosa, naskah dan tergabung dalam kelompok penulis. Raden Topo Wresniwiro pandai melukis atau menggambar serta memainkan musik gamelan dan tarian Morris.

Raden Topo Wresniwiro membintangi sejumlah film internasional sejak 2013, antara lain 47 Roni (2013), Star Wars: The Force Awakens (2015) sebagai Ubert Quaril, Doctor Strange (2016), dan Maleficent: Mistress of Evil (2019) sebagai Tundra Spiritual Fey.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness berhasil meraup 27,2 juta dolar AS atau Rp 393 miliar pada hari pertama perilisannya secara internasional. Disutradarai oleh Sam Raimi, film ini menampilkan warna baru dalam Marvel Cinematic Universe (MCU) dengan konsep yang lebih gelap dan mencekam dalam melakukan eksplorasi Multiverse yang lebih jauh lagi dari sebelumnya. “Film ini akan memperlihatkan konsekuensi-konsekuensi dari berbagai hal yang telah terjadi di MCU sebelumnya," kata Sam Raimi.

