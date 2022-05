Doctor Strange in the Multiverse of Madness Hadir Lebih Gelap dan Mencekam

Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dok. Marvel Studios/Disney.

TEMPO.CO, Jakarta - Doctor Strange in the Multiverse of Madness merupakan film yang menyuguhkan perjalanan terbaru Super Hero ikonik, Doctor Strange, setelah melalui beragam kejadian penting di Marvel Cinematic Universe (MCU). Film terbaru Marvel Studios ini rilis di bioskop-bioskop Indonesia mulai Kamis, 5 Mei 2022.

Disutradarai oleh Sam Raimi yang dikenal sebagai sutradara inventif dengan gaya horor yang menegangkan, film ini menampilkan warna baru dalam MCU dengan konsep yang lebih gelap dan mencekam dalam melakukan eksplorasi Multiverse yang lebih jauh lagi dari sebelumnya. Selain membawa elemen baru ke dalam MCU, film ini juga akan menampilkan cerita yang belum pernah terkuak sebelumnya.

“Film pertama Doctor Strange membuka pikiran penonton tentang dunia mistis dan magis, dan dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness kami akan membuka hal itu lebih dalam lagi. Film ini akan membawa kita ke berbagai realita berbeda di Multiverse," kata Sam Raimi dalam siaran pers yang diterima Tempo.

Dengan terbukanya Multiverse, Doctor Strange in the Multiverse of Madness membawa para penonton ke dalam perjalanan yang menakjubkan, melewati alam semesta yang dipenuhi dengan visual yang luar biasa dan aksi yang menegangkan. “Film ini akan memperlihatkan konsekuensi-konsekuensi dari berbagai hal yang telah terjadi di MCU sebelumnya," kata Sam Raimi.

Elizabeth Olsen (tengah) saat mengawali tur promo film terbarunya Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Instagram.com/@doctorstrangeofficial

Spesial untuk merayakan perilisan Doctor Strange in the Multiverse of Madness di Indonesia, Marvel Indonesia pada Rabu malam, 4 Mei 2022, memberikan kejutan spesial untuk para penggemarnya dengan mempersembahkan karya seni visual dalam bentuk Projection Mapping spektakuler yang terinspirasi dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Karya ini ditampilkan di area outdoor salah satu pusat lifestyle di Jakarta, Pondok Indah Mall 1. Berkolaborasi dengan Visual Artist ternama di Indonesia, Isha Hening, karya Projection Mapping ini membawa dunia Multiverse yang menegangkan terasa lebih dekat dan nyata dengan para penggemar di Indonesia.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness dibintangi oleh Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Sheila Atim, Adam Hugill, dengan Michael Stühlbarg, dan Rachel McAdams. Film ini diproduseri oleh Kevin Feige, serta Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll, Scott Derrickson dan Jamie Christopher sebagai produser eksekutif, dengan Mitch Bell dan Richie Palmer sebagai co-produser, skenario oleh Michael Waldron, serta Danny Elfman sebagai komposer.

Baca juga: Benedict Cumberbatch Tak Terkejut Doctor Strange Disensor di Arab Saudi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.