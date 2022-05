Doctor Strange in the Multiverse of Madness Raup Rp 393 Miliar di Hari Pertama

Poster film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dok. Marvel Studios.

TEMPO.CO, Jakarta - Doctor Strange in the Multiverse of Madness berhasil meraup 27,2 juta dolar AS atau Rp 393 miliar pada hari pertama perilisannya secara internasional. Film terbaru dari Marvel Cinematic Universe (MCU) tersebut telah diputar di 20 negara termasuk Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Korea Selatan.

Berdasarkan penjualan tiket pada Rabu, 4 Mei 2022, Doctor Strange 2 ini berada di posisi aman pembukaan film besar-besaran secara internasional dan domestik selama akhir pekan. Menurut Disney, angka box office perdana hanya 4 persen di belakang Spider-Man: No Way Home dan 210 persen di depan The Batman. Angka tersebut juga 153 persen di depan Doctor Strange pertama, yang dirilis pada 2016.

Di antara pasar utama, Korea Selatan memimpin Rabu dengan 5,9 juta dolar, diikuti oleh Jepang (3,8 juta dolar), Prancis (3 juta dolar), Italia (2,2 juta dolar), Jerman (1,8 juta dolar), Malaysia (1,6 juta dolar) dan Thailand (1,2 juta dolar). Film ini diprediksi akan menghasilkan pendapatan mulai dari 160 hingga 180 juta dolar dalam debut domestiknya dan lebih dari 300 juta dolar atau Rp 4,3 triliun secara global selama akhir pekan.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness menjadi pembuka nomor satu di semua pasar di Eropa dan Asia Pasifik, serta menjadi salah satu film dengan pendapatan awal terbaik di era pandemi. Di Korea Selatan, sekuel ini mencetak hari pembukaan tertinggi dalam sejarah untuk semua rilis Disney kecuali Avengers: Endgame. Doctor Strange in the Multiverse of Madness baru akan dirilis di Amerika Utara dan beberapa wilayah lainnya pada Jumat, 6 Mei 2022.

Doctor Strange 2/Disney

Doctor Strange in the Multiverse of Madness berkisah setelah peristiwa di Spider-Man: No Way Home. Doctor Strange yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch, mengucapkan mantra berbahaya yang memaksanya untuk melakukan perjalanan ke multiverse untuk menghadapi musuh baru yang misterius dan versi alternatif dari dirinya sendiri.

Sutradara Sam Raimi mengatakan film kedua ini akan membuka pikiran penonton lebih dalam lagi tentang dunia mistis dan magis. Penonton akan dibawa ke berbagai realita berbeda di Multiverse. “Film ini akan memperlihatkan konsekuensi-konsekuensi dari berbagai hal yang telah terjadi di MCU sebelumnya," kata Sam Raimi.

Selain Benedict Cumberbatch, Doctor Strange in the Multiverse of Madness turut menampilkan Chiwetel Ejiofor sebagai Karl Mordo, Elizabeth Olsen sebagai Wanda Maximoff alias Scarlet Witch, Benedict Wong sebagai Wong dan Xochitl Gomez sebagai America Chavez, seorang remaja yang dapat melakukan perjalanan antar dimensi.

