Tayangan Baru Netflix Mei 2022, Selain The Sound of Magic dan Stranger Things 4

The Sound of Magic. Dok. Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix kembali menghadirkan beragam rekomendasi tayangan terbaru untuk para penggunanya bulan ini. Mulai dari drama Korea, serial yang telah lama dinantikan, hingga tayangan mendebarkan.

Berikut rekomendasi film maupun serial terbaru yang tayang di Netflix mulai Mei 2022:

The Sound of Magic Drama musik fantasi yang tayang Jumat, 6 Mei 2022 ini bercerita tentang seorang pesulap yang tinggal di reruntuhan taman hiburan. Dia dapat melenyapkan berbagai masalah dan menyalakan kembali harapan seorang remaja yang harus menghadapi kerasnya kenyataan. Diadaptasi dari webtoon populer berjudul Annarasumanara, serial ini dibintangi oleh Ji Chang Wook, Choi Sung Eun, dan Hwang In Youp. Stranger Things 4: Volume 1 Kegelapan yang kembali meliputi Hawkins di saat liburan musim semi memicu hadirnya rasa takut dan kenangan kelam, sekaligus ancaman akan terjadinya sebuah perang besar-besaran. Enam bulan setelah Pertempuran Starcourt, Eleven dan kawan-kawan kini menjalani hidup yang terpisah untuk pertama kalinya sembari berjuang meniti berbagai kerumitan masa SMA. Di saat-saat yang rawan ini, sebuah ancaman supernatural baru yang mengerikan mendadak muncul dan mungkin menyimpan kunci bagi berakhirnya dunia Upside Down, hanya jika kelompok ini dapat menyelesaikan misteri yang ada. Serial ini akan tayang pada Jumat, 27 Mei 2022. Stranger Things 4. Dok. Netflix. Nini Thowok Setelah kematian sang nenek, dua bersaudara mewarisi sebuah penginapan yang telah lama terbengkalai, lengkap dengan teror mistis yang tersembunyi dalam satu kamar terlarang. Tayang mulai Kamis, 5 Mei 2022, film ini dibintangi oleh Natasha Wilona, Nicole Rossi, dan Jajang C. Noer. Ratu Ilmu Hitam Ketika mengunjungi kembali panti asuhan tempat mereka dibesarkan, tiga pria dan keluarganya mendapati kekuatan supernatural menyeramkan yang menghantui tempat tersebut. Film yang dibintangi oleh Adhisty Zara, Shenina Cinnamon, dan Sheila Dara Aisha ini akan tayang pada Kamis, 5 Mei 2022. Poster film Ratu llmu Hitam 2019. Instagram A Perfect Pairing Demi mendapatkan klien besar, seorang eksekutif di industri minuman anggur yang ambisius dari LA rela bekerja di sebuah peternakan domba Australia. Di sana, ia pun bertemu dengan seorang penduduk lokal yang memesona. Dibintangi Victoria Justice, Adam Demos, dan Luca Sardelis, film romantis ini akan tayang pada Kamis, 19 Mei 2022. Welcome to Wedding Hell Sebuah lamaran pernikahan seharusnya menjanjikan akhir yang bahagia. Namun, tak begitu halnya bagi sebuah pasangan yang justru dihadang berbagai masalah ketika mereka mulai menyiapkan pernikahan. Serial ini akan segera tayang di Netflix. The Visit Ketika mengunjungi peternakan kakek-nenek mereka, dua bersaudara berniat untuk membuat film tentang keluarga mereka. Namun, ternyata ada rahasia gelap yang selama ini tak pernah diketahui oleh kedua cucunya. Clark Ini adalah kisah mencengangkan tentang Clark Olofsson, seorang penjahat kontroversial yang menginspirasi lahirnya istilah "sindrom Stockholm". Serial ini dibuat berdasarkan cerita nyata, sekaligus kebohongan darinya. The Lincoln Lawyer Seorang pengacara idealis menjalankan praktik hukum dari bagasi mobil Lincoln miliknya. Serial ini diangkat dari novel laris karya Michael Connelly. Cyber Hell: Exposing an Internet Horror Sebuah jaringan chat room daring yang bersifat anonim dan eksploitatif melakukan berbagai praktik kejahatan seksual. Upaya untuk menjatuhkan para operatornya membutuhkan keberanian dan kegigihan. Dokumenter Netflix ini akan tayang pada Rabu, 18 Mei 2022.

Selain deretan rekomendasi di atas, masih banyak film maupun serial lainnya yang akan tayang di Netflix bulan ini. Untuk tayangan komedi, ada The Pentaverate, The Takedown, The Takedown, dan Senior Year. Sementara untuk tayangan mendebarkan lainnya ada Vampire in the Garden, Who Killed Sara?: Season 3, dan Love, Death & Robots: Volume 3.

