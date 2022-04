Netflix Writing Master Class 2022 Asah Kemampuan Penulis Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Penulis Indonesia untuk Layar Lebar (PILAR), dan TelkomGroup mengadakan Writing Master Class 2022 di Jakarta pada 18-20 April 2022. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkesinambungan Netflix untuk berkontribusi terhadap perkembangan industri kreatif Indonesia.

Workshop ini menghadirkan penulis dan produser Joe Peracchio asal Amerika Serikat, yang telah menghasilkan berbagai tayangan populer seperti Deception, The Flash, serta Trojan War dan juga Kim Va-da, penulis serial Korea populer My Name yang tayang di Netflix, untuk turut melatih para partisipan dalam sesi daring.

“Kami senang melihat antusiasme dari pelaku industri kreatif di Indonesia atas partisipasi mereka dalam rangkaian master class ini. Kami berharap workshop ini dapat membantu mengembangkan kreativitas sekaligus membuka wawasan para peserta dalam menulis sebuah naskah. Acara ini sekaligus memperkuat komitmen kami dalam membawa kisah-kisah dari Indonesia ke kancah dunia melalui film-film seperti Ali & Ratu Ratu Queens, A Perfect Fit, dan A World Without,” kata Ruben Hattari, Director of Public Policy, Southeast Asia, Netflix, dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Rabu, 20 April 2022.

Acara ini diikuti oleh 40 penulis naskah atau praktisi lokal yang berasal dari PILAR, TelkomGroup, dan beberapa production house di Indonesia. “Semoga Netflix Writing Master Class 2022 menjadi jalan bagi kami, para penulis skenario Indonesia, untuk bisa meningkatkan kualitas kemampuan penulisan naskah film yang semakin berkembang, terutama dengan hadirnya ruang kreatif baru termasuk penulisan naskah serial, hingga kami bisa bersaing secara global," kata Titien Wattimena, Ketua PILAR.

Dalam kesempatan ini Kemendikbudristek mengirimkan beberapa perwakilan dari Indonesiana Films dan Kompetisi Produksi Film Pendek (Kompro Film) tahun 2021. Ahmad Mahendra, Direktur Perfilman, Musik, dan Media berkata, “Kemendikbudristek berkomitmen untuk mendukung peningkatan kompetensi menulis, termasuk rutin berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi sineas.”

Sedangkan Wishnutama, Komisioner Utama Telkomsel menjelaskan bahwa penulisan naskah merupakan salah satu kekuatan yang utama dari sebuah film atau serial, namun seringkali kurang menjadi perhatian. "Ini adalah suatu langkah awal yang baik untuk melahirkan lebih banyak cerita-cerita hebat dari Indonesia yang akan mendunia," katanya.

Direktur Marketing Telkomsel Derrick Heng mengungkapkan pada program Netflix Writing Master Class 2022, Telkomsel juga menghadirkan para pemenang MAXscript Class 2020 untuk dapat mengikuti program tersebut dan mendapatkan bimbingan dari sejumlah mentor berpengalaman di bidangnya. "Sehingga mampu menjadi sarana untuk mendorong lebih banyak lagi lahirnya talenta kreatif unggul di Indonesia," katanya.

Dalam acara yang berlangsung selama tiga hari tersebut partisipan menjalani berbagai kegiatan, termasuk mendapat tugas untuk menonton sejumlah film dan serial laris seperti Squid Game, Stranger Things, dan The Dark Knight sebagai referensi tambahan.

Mentor utama acara ini, Joe Peracchio mengatakan intisari rangkaian kelas ini adalah berbagi mengenai pengalaman dan pengetahuannya dalam penulisan serial drama, memberikan ilham dan sarana untuk menciptakan berbagai karakter yang menarik serta dekat dengan kehidupan penonton, juga tips dan teknis yang dibutuhkan.

"Antusiasme dari para partisipan menunjukkan bahwa mereka berhasrat untuk semakin mengembangkan industri ini di Indonesia. Semoga acara-acara serupa dapat kembali diadakan di Indonesia untuk meningkatkan keterampilan para penulis, sekaligus sebagai dukungan agar mereka dapat menghasilkan kisah-kisah yang riil, baik bagi penonton maupun mereka sendiri," katanya.

Penulis serial Korea populer My Name yang tayang di Netflix, Kim Va-da menyampaikan bahwa menulis naskah adalah proses yang sangat panjang. "Namun sebuah naskah tidak hanya menunjukkan keterampilan kita dalam bercerita, tapi juga pengembangan jalan cerita yang baik. Acara master class ini menjadi kesempatan yang baik untuk memancing pikiran dan kreativitas para partisipan, untuk dapat mereka gunakan dalam pekerjaannya," katanya.

