Power Book IV: Force dan Film Blockbuster Hollywood Tayang di Lionsgate Play

TEMPO.CO, Jakarta - Lionsgate Play menghadirkan sejumlah tayangan blockbuster Hollywood maupun sinema Asia, dan serial eksklusif di bulan April dalam rangka merayakan setahun sejak kehadirannya di Indonesia. Serial Power Book IV: Force menjadi andalan Lionsgate Play untuk bulan ini.

Power Book IV: Force tayang eksklusif dan untuk pertama kalinya di Indonesia. Selain itu ada film-film Hollywood seperti Fury, Nerve, Beirut, Arsenal maupun Hotel Mumbai. Untuk pencinta film Asia, film drama pemenang lima piala Golden Horse Awards, American Girl tayang perdana di Indonesia begitu pula film termahal yang pernah diproduksi di Cina, The Battle at Lake Changjin.

Power Book IV: Force adalah serial drama kriminal sekuel dan spin-off ketiga dari Power dengan 10 episode. Tommy Egan meninggalkan New York dan berencana untuk mengambil alih Chicago, menggunakan status orang luarnya untuk melanggar dan menulis ulang semua peraturan lokal dalam usahanya untuk menjadi pengedar narkoba terbesar di kota. Serial ini sudah dikonfirmasi oleh Starz akan mendapatkan musim kedua tahun depan.

Sajian film-film Blockbuster Hollywood yang hadir di antaranya adalah film perang yang dibintangi oleh Brad Pitt dan Shia LaBeouf, Fury. Berkisah tentang Wardaddy, bersama dengan lima anggota krunya, memulai misi yang membahayakan banyak nyawa. Anggota kru menyadari bahwa mereka bisa mendapatkan bahaya besar, tetapi masih memutuskan untuk menyerang tentara Nazi. Film ini tergolong sukses di Box Office dengan raihan penghasilan lebih dari 200 juta dollar dari budget yang hanya sekitar 60 juta dollar.

Adegan dalam film Hotel Mumbai

Film action lainnya adalah thriller di dalam hotel yaitu Hotel Mumbai yang dibintangi oleh Dev Patel. Seorang staf hotel mempertaruhkan segalanya untuk menjaga keamanan pelanggannya selama serangan teror, terutama pewaris Inggris, suaminya dan bayinya. Film yang diinspirasi dari kisah nyata ini menjanjikan ketegangan dari awal sampai akhir.



Selain itu ada pula Nerve, film petualangan techno-thriller Amerika yang dibintangi Emma Roberts dan Dave Franco, film thriller politis Beirut dengan bintang Jon Hamm dan Rosamund Pike, dan Arsenal action-thriller yang mempertemukan Nicolas Cage, John Cusack, dan Adrian Gernier.

American Girl adalah sebuah film drama Taiwan tahun 2021 yang disutradarai sebagai oleh debutan Feng-I Fiona Roan. American Girl menggambarkan kisah semi-otobiografi Lily Wang, yang kembali ke Taiwan dari Amerika Serikat dengan dua putrinya setelah dia didiagnosis menderita kanker payudara, selama wabah SARS 2002-2004. Film ini mendapatkan perhatian yang besar di Taiwan dengan memborong lima piala di Golden Horse Awards, Oscar-nya perfilman Taiwan. Penampil Baru Terbaik untuk Caitlin Fang, Sutradara Baru Terbaik untuk Fiona Roan Feng-i, Sinematografi Terbaik untuk Giorgos Valsamis, Penghargaan Pilihan Pemirsa, dan Penghargaan FIPRESCI selama Golden Awards ke-58.

Terakhir yang wajib untuk ditonton di Lionsgate Play selama liburan adalah The Battle at Lake Changjin, film yang diklaim sebagai film termahal yang pernah diproduksi di Cina pada saat perilisannya ini merupakan sukses besar di negaranya. Film ini merupakan film dengan pendapatan sepanjang sejarah perfilman Cina. Film ini menggambarkan kisah Tentara Sukarelawan Rakyat Tiongkok yang memaksa pasukan AS untuk mundur dalam kisah fiksi Pertempuran Waduk Chosin selama Perang Korea.

