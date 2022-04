Film Deadlock dan Serial Mrs. Wilson Tayang Eksklusif di Lionsgate Play

TEMPO.CO, Jakarta - Lionsgate Play menambah koleksi film Hollywood maupun sinema Asia terbaik dan serial eksklusif. Film Deadlock dan serial Mrs. Wilson menjadi konten eksklusif bulan ini, yang hanya dapat dinikmati di Lionsgate Play.

Deadlock merupakan film aksi thriller yang dibintangi oleh Bruce Willis menjadi film eksklusif yang akan tayang di minggu pertama April di Lionsgate Play. Bercerita tentang Ron Whitlock, penjahat buronan yang memimpin tim tentara bayaran dalam misi balas dendam. Yakin bahwa pemerintah bekerja melawan mereka, kelompok yang brutal tanpa ampun ini merebut pembangkit energi dan menyandera semua orang. Seorang pensiunan polisi hutan melawan mereka untuk menyelamatkan ribuan nyawa tak berdosa sebelum terlambat.

Mrs. Wilson merupakan serial drama sejarah asal Inggris ini bercerita tentang seorang janda yang menemukan fakta bahwa ia bukanlah satu-satunya istri setelah sang suami meninggal. Semakin dia menyibak kisah di balik mantan suaminya tersebut, banyak hal terungkap yang melibatkan dirinya dalam bahaya.

Serial Mrs. Wilson. Dok. Lionsgate Play.

Film lainnya yang tayang di Lionsgate Play bulan ini adalah Knives Out yang dibintangi Daniel Craig, Chris Evans, dan Ana de Armas. Ada juga film Korea Assassination yang dibintangi oleh Jun Ji Hyun, Lee Jung Jae, dan Ha Jung Woo. "Film Assassination merupakan film terlaris kedelapan tertinggi dalam sejarah film Korea dengan lebih dari 12,7 juta penonton," kata Content Manager Lionsgate Play Karina Mahadi dalam konferensi pers virtual pada Selasa, 5 April 2022.

Berikutnya, film Zero Dark Thirty dan 47 Meters Down juga akan tayang bulan ini di Lionsgate Play. Zero Dark Thirty mengikuti investigasi detektif CIA yang mencoba melacak keberadaan pemimpin teroris al-Qaeda Osama bin Laden setelah serangan September 2001. 47 Meters Down mengisahkan dua saudara perempuan menyelam di kota bawah laut yang hancur dengan cepat mengetahui bahwa mereka telah memasuki wilayah spesies hiu paling mematikan di labirin gua yang terendam.

Lionsgate Play menggandeng First Media sebagai mitra kerja sama untuk meningkatkan komitmennya, menjangkau konsumen di mana pun berada. “Kami senang layanan Lionsgate Play bisa dinikmati oleh pengguna First Media, apalagi pelanggan paket Supreme, Maxima dan Infinite di First Media dapat langsung menikmati konten Lionsgate Play tanpa biaya tambahan. Kami percaya konten anyar Lionsgate Play akan bisa memenuhi kebutuhan pelanggan untuk konten Hollywood, Bollywood and Asian Entertainment," kata Guntur Siboro, General Manager Lionsgate Play Indonesia.

