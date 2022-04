Lionsgate Play Hadir di First Media, Sajikan Film Hollywood dan Serial Eksklusif

Konferensi pers peluncuran kerja sama Lionsgate Play Indonesia dan PT Link Net Tbk atau First Media pada Selasa, 5 April 2022. Dok. Lionsgate Play.

TEMPO.CO, Jakarta - Lionsgate Play bermitra dengan First Media dalam rangka meningkatkan komitmennya untuk menjangkau konsumen di mana pun berada. Dengan kerja sama yang diumumkan pada Senin, 5 April 2022 ini, keduanya berupaya untuk terus menghadirkan tayangan Hollywood dan serial eksklusif dari Lionsgate Play.

Presiden Direktur dan CEO PT Link Net Tbk Marlo Budiman menyampaikan bahwa tren konsumsi hiburan masyarakat di Indonesia sejak awal pandemi hingga saat ini terus mengalami pergeseran mulai dari preferensi, minat, hingga pola konsumsinya. Teknologi dan internet menjadi revolusioner sekaligus mendorong digitalisasi industri hiburan dan media, di mana konten on-demand dan OTT adalah bagian dari revolusi itu sendiri.

Dari pergeseran yang ada seperti minat, kebiasaan dan tren milenial yang kini lebih memilih untuk bisa menyaksikan tayangan hiburan di rumah, telah memberikan peluang bagi First Media untuk terus berinovasi pada layanan konten. Marlo mengatakan kerja sama dengan Lionsgate Play ini sebagai wujud salah satu upaya optimalisasi kinerja layanan dan perseroan sekaligus bagian dari implementasi strategi diversifikasi konten pada layanan cable TV & fixed broadband internet First Media.

“Melalui kolaborasi ini, kami dapat terus menghadirkan unlimited world entertainment yang memberikan ragam konten hiburan berkualitas dengan pengalaman #BeneranTanpaBatas. Dengan begitu, pelanggan dapat menikmati konten hiburan favoritnya yang tersedia pada layanan OTT kapan saja dengan lebih nyaman melalui layar televisi," kata Marlo.

Popularitas OTT semakin melesat terutama di kalangan milenial, begitupun dengan tren konsumsi konten on-demand. Dengan pertumbuhan konsumsi OTT yang meningkat setiap tahunnya, Indonesia dikatakan memimpin konsumsi OTT di Asia Tenggara. Sementara Conviva atau perusahaan yang menganalisis optimasi layanan video daring mengungkap, ada dua pola utama konsumsi layanan OTT di Asia, salah satunya yaitu pengguna yang mengakses layanan OTT beralih dari ponsel dan desktop ke layar yang lebih besar di rumah.

Peluang besar lainnya bagi penyedia layanan konten juga dipaparkan dalam laporan Statista yang menyebut proyeksi volume pasar Video on Demand (VoD) di Indonesia pada 2025 sebesar 698 juta dolar AS dan penetrasi penggunanya diprediksi mencapai 20,4 persen.

“Kami senang layanan Lionsgate Play bisa dinikmati oleh pengguna First Media, apalagi pelanggan paket Supreme, Maxima dan Infinite di First Media dapat langsung menikmati konten Lionsgate Play tanpa biaya tambahan. Kami percaya konten anyar Lionsgate Play akan bisa memenuhi kebutuhan pelanggan untuk konten Hollywood, Bollywood and Asian Entertainment," kata Guntur Siboro, General Manager Lionsgate Play Indonesia.

Director of Content, Legal & Regulatory PT Link Net Tbk Ferliana Suminto melihat Lionsgate Play sebagai salah satu platform OTT yang memiliki ragam konten hiburan berkualitas dan kehadirannya semakin melengkapi tayangan segmen SVOD (Subscription Video on Demand) di First Media.

"Dengan komitmen memberikan layanan terbaik bagi pelanggan, kami masih terus melakukan ekspansi layanan konten. Kami berharap kolaborasi ini semakin mempermudah pemenuhan kebutuhan konten hiburan, tidak saja bagi pelanggan setia tapi juga untuk calon pelanggan First Media, khususnya mereka para pencinta film blockbuster Hollywood dan serial eksklusif," kata Ferliana.

Hingga 30 Juni 2022, pelanggan First Media dapat berlangganan Lionsgate Play hanya dengan Rp 1.000 untuk bulan pertama dan Rp 35.000 (belum termasuk PPN) untuk bulan berikutnya. Khusus untuk pengguna First Media yang berlangganan paket Supreme, Maxima dan Infinite akan mendapatkan akses Lionsgate Play secara otomatis. Akses konten unggulan Lionsgate Play hanya dapat dinikmati oleh pelanggan First Media yang menggunakan Smartbox X1 Prime.

