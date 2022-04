Choi Siwon Berharap Bisa Segera Datang ke Indonesia Bertemu Penggemar

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi sekaligus aktor, Choi Siwon mengungkapkan harapannya untuk segera datang menemui para penggemarnya di Indonesia. Ungkapan tersebut ditulisnya dalam Bahasa Indonesia, lengkap dengan foto papan iklan berukuran besar yang dibintanginya, di pinggir jalan tol.

"Berharap untuk saya bertemu Anda segera," tulis Siwon melengkapi foto yang diunggah di Instagram Story pada Senin, 18 April 2022.

Siwon diperkenalkan sebagai brand ambassador atau duta produk Sasa Santan, merek bumbu asal Indonesia. Anggota Super Junior ini mengumumkan hal tersebut melalui video di balik layar pembuatan iklan yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada Senin, 14 Februari 2022.

Dalam keterangan videonya, Siwon menuliskan lokasi syutingnya dilakukan di daerah Paju, Gyeonggi, Korea Selatan. Siwon yang memperkenalkan dirinya sebagai Agung kepada penggemar di Indonesia, mengaku kesulitan menemukan makanan Indonesia di Korea Selatan, negara asalnya. Siwon mengaku selalu mencicipi makanan lokal saat berkunjung ke Indonesia dan membuatnya ketagihan.

"Saya selalu memilikinya (makanan Indonesia) dalam perjalanan bisnis di Indonesia dan terkadang saya mendapatkan makanan Indonesia di Korea tetapi tidak sering. Saya ingin memilikinya lebih sering," kata Siwon.

Choi Siwon membintangi iklan produk bumbu Indonesia. (YouTube Siwon Choi).

Namun video di balik layar tersebut telah di-private oleh Siwon beberapa jam setelah diunggah. Sejak iklan yang dibintangi Siwon mulai dirilis, namanya langsung menjadi trending topic di media sosial. Para penggemar sangat senang sekaligus heran dengan Siwon yang membintangi iklan bumbu penyedap sementara para idola Korea lainnya menjadi duta produk kecantikan.

Siwon sudah mencuri perhatian penggemar sejak debut pertamanya sebagai personel Super Junior 2005 lalu. Saat ini Siwon memiliki profesi sebagai aktor, penyanyi, model, dan perwakilan khusus UNICEF. Sejumlah drama yang pernah dibintanginya antara lain, She Was Pretty, Revolutionary Love, My Fellow Citizens, Work Later, Drink Now Sebelumnya, dan masih banyak lagi. Choi Siwon juga pernah membintangi iklan produk mi instan asal Indonesia.

Bersama anggota Super Junior lainnya, Choi Siwon merilis album single spesial mereka berjudul The Road: Winter for Spring bersamaan dengan video musik lagu Callin pada Senin, 28 Februari 2022.

Baca juga: Choi Siwon Serukan Perdamaian untuk Anak-anak Ukraina

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.