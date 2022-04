Grammy Awards 2022 Melanjutkan 64 Tahun Penghargaan Musik Paling Bergengsi

Olivia Rodrigo memenangkan tiga piala di Grammy Awards 2022, yaitu Best New Artist, Best Pop Vocal Album, dan Best Pop Solo Performance. Dok. Recording Academy.

TEMPO.CO, Jakarta - Grammy Awards 2022 atau edisi ke-64 diselenggarakan pada hari ini, Minggu, 3 April 2022 dimulai dengan premiere ceremony pukul 12.30 waktu setempat, di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Amerika Serikat.

Grammy Awards merupakan penghargaan tinggi di dunia musik yang diberikan setiap tahun di Amerika Serikat oleh National Academy of Recording Arts & Sciences (NARAS) untuk mengakui prestasi musisi di industri musik. Upacara Penghargaan Grammy pertama diadakan di Los Angeles pada 1959, dan 28 penghargaan dari berbagai genre diberikan.

Saat itu, lagu 'Volare' atau 'Nel Blu Dipinto di Blu' milik penyanyi Italia Domenico Modugno menjadi pemenang di kategori Song of the Year dan Record of the Year.

Terdapat penghargaan dengan berbagai bidang serta karya produksi dan pascaproduksi, termasuk pengemasan dan catatan album. Empat penghargaan umum juga diberikan untuk rekor, album, lagu terbaik tahun ini, dan artis pendatang baru terbaik. Para penerima penghargaan menerima patung emas gramofon.

Dilansir dari Britannica.com, syarat untuk mendapatkan Grammy dari NARAS, rekaman atau video musik harus dirilis di Amerika Serikat antara tanggal 1 Oktober tahun sebelumnya hingga tengah malam tanggal 30 September tahun Grammy dilaksanakan.

Perusahaan rekaman akan mengajukan dan akan ditinjau untuk menentukan kelayakan serta penempatan kategori. Anggota NARAS akan melakukan pemilihan suara untuk setiap penghargaan.

Seiring dengan perkembangan musik, Grammy pun turut menambahkan beberapa genre di dalam nominasi penghargaannya. Rock pertama kali diakui mereka sebagai genre pada 1980 sedangkan rap pada 1989. Penghargaan untuk video musik terbaik pertama kali diberikan pada 1982 untuk mengakui pertumbuhan pengaruh media.

Pada 2011, NARAS mengubah penghargaan Grammy Awards dengan menguranginya dari 109 kategori menjadi 79. Beberapa yang dikurangi adalah Kategori berbasis gender dihilangkan, serta solo dan grub. Pada 2017 ada penambahan penghargaan hungga hingga 84 nomine.

Dan, pada perhelatan Grammy Awards 2022, Olivia Rodrigo memborong tiga piala Grammy Awards ke-64. Penyanyi berusia 19 tahun ini menang sebagai Best New Artist, Best Pop Vocal Album, dan Best Pop Solo Performance.

