BTS Gagal Menang Grammy Awards 2022, ARMY Tetap Bangga

TEMPO.CO, Jakarta - BTS gagal membawa pulang Piala Grammy Awards 2022 untuk kategori Best Pop Duo/Group Performance lewat lagu Butter. Kategori tersebut dimenangkan oleh Doja Cat dan SZA untuk lagu Kiss Me More yang rilis pada April 2021.

Meski tidak menang di Grammy Awards 2022, para penggemarnya, ARMY tetap mengutarakan rasa bangga mereka kepada BTS. Tagar BTS sudah trending sejak dimulainya Grammy Awards pada Senin pagi, 4 April 2022 waktu Indonesia. Menurut ARMY, BTS tetap menjadi pemenang bagi mereka. ARMY menggunakan kata kunci "WIN NO MATTER WHAT" di Twitter sebagai dukungan mereka kepada BTS.

"Bangga melihat BTS di Grammy menampilkan koreo yang menakjubkan. Bagi Army, kalian menang apa pun yang terjadi. Akan mendapatkannya lain kali," tulis @Prer***. "Apakah kita kecewa? Ya. Apakah kita bahkan terkejut? Sayangnya, tidak. Bagaimanapun juga, ini tetap merupakan kemenangan," tulis @Poch***.

"Saya sangat bangga dengan kalian! Anda selalu menang di hati Armys! Kami sayang padamu! Menang apa pun yang terjadi!" tulis @iama***. "Kami sangat bangga pada kalian, kalian menang apa pun yang terjadi. BTS, aku sangat mencintaimu," tulis @itsta***. "Kalian udh jadi pemenang di hati kita para army!!! Tetep bangga dan akan selalu bangga sama kalian!!!" tulis @Icham***.

Dalam kategori Best Pop Duo/Group Performance Grammy Awards tahun ini, BTS disandingkan dengan Coldplay, Lady Gaga dan Tony Bennett, Justin Bieber dan Benny Blanco dan Doja Cat Featuring SZA. Ini kali kedua BTS mendapatkan nominasi kategori yang sama di ajang Grammy Awards. Pada Grammy Awards 2021, BTS gagal mendapatkan Grammy Awards lewat lagu Dynamite. Hal tersebut membuat BTS menjadi artis K-pop pertama yang menerima nominasi dari Grammy Awards.

Lagu Butter yang dinominasikan juga telah meraih berbagai prestasi seperti American Music Award for Favorite Pop Song, MTV Video Music Award for Best K-Pop, dan lain sebagainya. Butter memulai debutnya dengan berada di peringkat pertama di Billboard Hot 100 selama beberapa pekan.

Selain masuk nominasi, BTS juga menjadi salah satu penampil di panggung Grammy Awards 2022 yang digelar di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas. Jin, Jimin, V, RM, J-Hope, Suga dan Jungkook tampil ala James Bond membawakan lagu Butter, disaksikan oleh para musisi dunia lainnya secara langsung. Mereka kompak mengenakan setelan jas berwarna hitam. Penampilan tersebut semakin menjadi sorotan ketika V BTS terlihat akrab berinteraksi dengan Olivia Rodrigo.

Pada Sabtu, 2 April 2022, Big Hit Music mengumumkan bahwa Jungkook telah sembuh dari Covid-19 dan akan bergabung bersama enam rekannya untuk tampil di Grammy Awards ke-64. Jungkook mengalami sakit di bagian tenggorokan dan dinyatakan positif Covid-19 setelah tiba di Las Vegas. Ia langsung menjalani isolasi mandiri selama sepekan.

Setelah menghadiri ajang penghargaan musik internasional paling bergengsi itu, BTS akan menggelar konser di Las Vegas. BTS Permission to Dance On Stage - Las Vegas akan digelar di Allegiant Stadium dimulai pada 8 hingga 9 April 2022, dilanjutkan pada 15 hingga 16 April 2022.

