Aktor Yoo Seung Ho Resmi Bergabung dengan YG Entertainment

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Yoo Seung Ho resmi bergabung dengan YG Entertainment. Yoo Seung Ho telah menandatangani kontrak dengan agensi barunya itu.

"Kami senang dapat bekerja sama dengan aktor Yoo Seung Ho yang terus menerima cinta untuk kemampuan aktingnya yang solid dan tindakan yang tulus. Kami akan memberikan dukungan penuh agar dia bisa mempromosikan kemampuannya sepuasnya di berbagai bidang," kata pihak YG Entertainment pada Rabu, 2 Maret 2022, dikutip dari Soompi.

YG Entertainment juga telah mengunggah foto Yoo Seung Ho di halaman media sosialnya sebagai tanda penyambutan bergabungnya aktor 28 tahun ini. "Selamat datang di keluarga baru YG, aktor Yoo Seung Ho. keterampilan akting yang kuat. Aktor Yoo Seung Ho, yang menggabungkan ketulusan, dia akan aktif di berbagai bidang. YG Entertainment dengan tulus mendukung Anda," tulis akun resmi YG Stage di Instagram pada Rabu, 2 Maret 2022.

Kabar rencana Yoo Seung Ho bergabung dengan YG Entertainment telah diketahui sejak Senin, 21 Februari 2022. Menurut laporan News1, Yoo Seung Ho saat itu sedang dalam pertimbangan untuk menandatangani kontrak dengan YG Entertainment. Hal ini juga didukung dari pernyataan YG Entertainment. "Kami sedang mendiskusikannya secara positif," kata YG Entertainment pekan lalu.

Yoo Seung Ho merupakan aktor kelahiran 17 Agustus 1993. Ia memulai kariernya sebagai aktor cilik dengan membintangi drama Daddy Fish pada 2000 dan berlanjut ke film perdananya, The Way Home yang rilis pada 2002. Yoo Seung Ho juga membintangi drama remaja Master of Study (2010), film bergenre thriller Blind (2011), dan komedi romantis Operation Proposal (2012).

Setelah menyelesaikan wajib militer, Yoo Seung Ho membintangi drama Remember: War of the Son (2015), film The Magician (2015), Seondal: The Man Who Sells the River (2016), The Emperor: Owner of the Mask (2017), I'm Not a Robot (2017), My Strange Hero (2018), dan Memorist (2020).

Terbaru, Yoo Seung Ho bermain di drama Moonshine bersama Hyeri. Drama yang mulai tayang 20 Desember 2021 dan tamat pada 22 Februari 2022 ini meraih rating tertinggi di slot waktu drama Korea yang tayang setiap Senin dan Selasa malam.

Sejumlah aktor dan aktris yang berada di bawah naungan YG Entertainment sebelum Yoo Seung Ho antara lain, Kim Hee Ae, Cha Seung Won, Choi Ji Woo, Jang Hyun Sung, Yoo In Na, Jung Hye Young, Kang Dong Won, Claudia Kim, Lee Sung Kyung, Jang Ki Yong, Lee Soo Hyuk , Kyung Soo Jin, Han Seung Yeon, dan Son Naeun Apink.

