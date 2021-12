Moonshine Raih Rating Tinggi, Hadirkan Romansa Terlarang Yoo Seung Ho dan Hyeri

TEMPO.CO, Jakarta - Moonshine meraih rating tertinggi di slot waktu drama Korea yang tayang setiap Senin dan Selasa malam. Moonshine yang baru menayangkan episode kedua malam kemarin dibintangi oleh Yoo Seung Ho dan Hyeri.

Melansir dari Soompi, data Nielsen Korea menyatakan episode dua dari drama KBS yang tayang pada Selasa, 21 Desember 2021 ini meraih rating nasional dengan rata-rata 7,2 persen. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan episode perdananya yang tayang Senin, 20 Desember 2021 berhasil meraih 7,5 persen.

Moonshine mengalahkan rating Our Beloved Summer yang meraih 4,0 persen pada episode enam yang tayang pada Selasa, 21 Desember 2021. Ini meningkat dari episode sebelumnya dan menjadi pertama kalinya drama dari SBS ini menembus angka 4 persen.

Sebelumnya, Para pemain lainnya membuat janji jika rating Moonshine melebihi 10 persen, mereka akan menyumbangkan ribuan briket kepada masyarakat yang membutuhkan. "Jika peringkat pemirsa melebihi 10 persen, kami berempat (Yoo Seung Ho, Hyeri, Byun Woo Seok, dan Kang Mina) akan menyumbangkan 4.000 briket kepada mereka yang membutuhkan," kata Yoo Seung Ho dalam konferensi pers pada Senin, 20 Desember 2021.

Moonshine berlatar di era Joseon selama periode yang memiliki aturan paling ketat di mana penduduk dilarang untuk minum anggur. Demi menghidupi keluarganya, Kang Ro Seo (Hyeri) nekat berjualan anggur di saat minuman sangat dilarang. Sedangkan Nam Young (Yoo Seung Ho) adalah inspektur terhebat Joseon yang sangat berprinsip dan menangkap siapa saja yang melanggar aturan.

Di tengah situasi tersebut, mereka dan Putra Mahkota Lee Pyo (Byeon Woo Seok) menemukan gudang minuman yang tersembunyi. Bersama-sama, mereka mulai mencari tahu meski dapat membahayakan nyawa mereka. Selain romansa terlarang antara Kang Ro Seo dan Nam Young yang mendebarkan, aksi mereka mengungkap kasus juga bikin penasaran.

Moonshine yang awalnya berjudul When Flowers Bloom, I Think of the Moon tayang secara eksklusif di Viu mulai Senin, 21 Desember 2021.

