BTS Menang IFPI Global Recording Artist of the Year Award 2 Tahun Berturut-turut

BTS memenangkan IFPI Global Recording Artist of the Year Award 2021. (Twitter/@IFPI_org/@BIGHIT_MUSIC)

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola Korea Selatan, Bangtan Boys atau BTS mencetak sejarah baru dengan memenangkan penghargaan IFPI Global Recording Artist of the Year Award selama dua tahun berturut-turut. International Federation of the Phonographic Industry atau IFPI merupakan organisasi yang mewakili kepentingan industri musik rekaman di seluruh dunia.

IFPI mengumumkan melalui akun Twitter resmi mereka bahwa BTS menduduki peringkat pertama dalam daftar IFPI Global Artist 2021. Di peringkat kedua ada Taylor Swift dilanjutkan dengan Adele, Drake, Ed Sheeran, The Weeknd, Billie Eilish, Justin Bieber, SEVENTEEN, dan Olivia Rodrigo.

"Kesuksesan fenomenal BTS selama setahun terakhir adalah bukti kreativitas, kerja keras, dan komitmen berkelanjutan mereka untuk terus menemukan cara membawa musik mereka ke dunia. Dengan tampil dalam tiga bahasa yang berbeda, mereka menunjukkan daya tarik global mereka yang luar biasa unik dan basis penggemar mereka yang dinamis dan bersemangat telah membantu menjadikan mereka artis pertama dalam sejarah yang menduduki puncak Tangga Artis Global dalam dua tahun berturut-turut," kata Frances Moore, Chief Executive, IFPI, dikutip dari situs resmi IFPI.

IFPI Global Recording Artist of the Year Award dan top 10 chart adalah satu-satunya peringkat yang secara akurat mengukur konsumsi di semua format (termasuk format streaming, album digital dan fisik, dan penjualan single) dan semua negara. Ditimbang berdasarkan nilai relatif dari masing-masing metode konsumsi.

Dalam video pidato kemenangannya, BTS mengaku merasa terhormat mendapatkan IFPI Global Recording Artist of the Year Award untuk kedua kalinya. "Kami benar-benar merasa terhormat untuk menerima IFPI Global Recording Artist of the Year Award 2021. Kami mendengar ini pertama kalinya artis menerima penghargaan ini dua tahun berturut-turut. Kami sangat bersyukur dan terima kasih semuanya dan terutama ARMY," kata RM BTS dalam video yang diunggah di akun Twitter IFPI.

Kemenangan ini menjadikan BTS sebagai artis pertama yang memenangkan IFPI Global Recording Artist Award selama dua tahun berturut-turut. Tahun lalu, BTS membuat sejarah sebagai artis Asia pertama yang memenangkan IFPI Global Recording Artist of the Year Award.

