BTS Permission to Dance On Stage Tayang di 3 Bioskop Indonesia, Catat Lokasinya

TEMPO.CO, Jakarta - Konser BTS bertajuk Permission to Dance On Stage - Seoul: Live Viewing akan tayang di tiga bioskop Indonesia pada Sabtu, 12 Maret 2022. Kabar ini disampaikan oleh CBI Pictures selaku distributor film melalui akun media sosial mereka.

BTS Permission to Dance On Stage - Seoul: Live Viewing hanya akan disiarkan langsung di bioskop tertentu di tiga kota, yaitu Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

"BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL: LIVE VIEWING eksklusif di CGV Grand Indonesia - Jakarta, Paris Van Java - Bandung, dan BG Junction - Surabaya tanggal 12 Maret 2022 jam 15.45 WIB," tulis CBI Pictures di Twitter pada Kamis, 24 Februari 2022.

Pihak CBI Pictures dan CGV Indonesia membeberkan alasannya hanya menayangkan di tiga bioskop pilihan tersebut. Mereka ingin memberikan kualitas terbaik kepada para penggemar BTS, ARMY dalam menyaksikan Permission to Dance On Stage - Seoul: Live Viewing.

"CGV menayangkan di 3 lokasi untuk menjamin kualitas penayangan. Karena hanya lokasi ini yang tersedia teknologi infrastruktur untuk sistem penayangan berbasis khusus kali ini," cuit CBI Pictures.

Bagi ARMY yang ingin merasakan pengalaman langsung menonton konser BTS Permission to Dance On Stage - Seoul: Live Viewing di bioskop, dapat membeli tiket senilai Rp 450 ribu.

BTS Permission to Dance on Stage - Seoul merupakan konser tatap muka perdana sejak pandemi di Korea Selatan yang akan digelar pada 10, 12, dan 13 Maret 2022 di Stadion Olimpiade Seoul. Konser BTS kali ini akan menjadi penanda sebagai pertama kalinya diadakan konser siaran langsung di bioskop dunia dari Korea Selatan. Berdurasi tiga jam, Permission to Dance on Stage akan menampilkan lagu-lagu hits terbesar BTS dari seluruh album mereka.

Konser BTS ini tentu saja akan dihadiri oleh seluruh anggota band, yaitu RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jung Kook. Ketujuh anggota BTS itu akan membawakan lagu mereka mulai dari Butter, Dynamite, hingga Permission to Dance.

