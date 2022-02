Adele: Pertunjukan Tertunda Las Vegas, Pasti Berlangsung Tahun Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi asal Inggris, Adele, mengatakan bahwa pertunjukannya, Konser Residensi Adele di Las Vegas pasti akan berlangsung tahun ini. Penyanyi lagu Easy On Me itu menyatakan dengan tegas saat tampil di The Graham Norton Show, Jumat, 11 Februari 2022.

“Saya berusaha sekuat tenaga. Saya benar-benar berpikir saya akan dapat melakukan sesuatu yang lain bersama-sama pada waktunya, dan itulah mengapa itu (pembatalan pertunjukkan) terjadi di menit-menit terakhir,” kata Adele seperti dikutip dari Entertainmentweekly.

Adele berjanji pertunjukan Las Vegas-nya akan 100 persen berlangsung pada tahun ini, setelah pertunjukannya ditunda pada menit terakhir karena berbagai masalah. Ia membeberkan alasan pembatalan yang terlambat, termasuk kasus COVID-19 di antara timnya dan keterlambatan pengiriman untuk pertunjukannya.

Konser Residensi Adele di Caesars Palace Las Vegas seharusnya berlangsung pada Jumat, 21 Januari 2022, tetapi tertunda karena separuh kru terinfeksi Covid-19. Hari itu juga, Adele menyampaikan permintaan maafnya melalui unggahan Instagramnya melalui video yang memperlihatkan dia amat emosional.

“Saya menyesal, meski saya sudah berusaha (konser tetap tergelar) hingga larut malam, tetapi (ternyata) belum siap. Itu hanya akan menjadi pertunjukan yang benar-benar setengah-setengah, dan saya tidak bisa melakukan itu," katanya.

Adele menjelaskan, jika konser dilanjutkan, orang akan melihatnya berdiri di atas panggung dengan setengah hati. "Orang akan melihat langsung melalui saya di atas panggung dan berpikir, ‘Dia tidak ingin melakukan ini’. Saya belum pernah melakukan hal seperti itu dalam hidup saya, dan saya tidak akan memulainya sekarang,” kata musisi tersebut.

Konser Residensi Adele dijadwalkan dimulai pada 21 Januari hingga 2 Juli 2022. Namun, selama penampilannya di Graham Norton, Adele menekankan bahwa pertunjukan akan dijadwal ulang. “Pertunjukkannya benar-benar terjadi tahun ini. Saya ingin punya bayi tahun depan. Saya punya rencana tahun depan. Konser lebih baik terjadi tahun ini,” ujar Adele.

Terlepas dari pengungkapan itu, Adele menolak untuk mengkonfirmasi atau menyangkal desas-desus bahwa dia bertunangan dengan pacarnya Rich Paul. Saat ini adalah minggu penting bagi Adele, yang menyapu Brit Awards 2022 pada Selasa, 8 Februari 2022 dan muncul di klub malam Heaven yang populer di London dua hari setelahnya.

BERNADETTE JEANE WIDJAJA | ENTERTAINMENT WEEKLY | INSTAGRAM

Baca juga: Daftar Lengkap Pemenang BRIT Awards 2022, Adele Bawa Pulang Tiga Piala

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.