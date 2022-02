Daftar Lengkap Pemenang BRIT Awards 2022, Adele Bawa Pulang Tiga Piala

TEMPO.CO, Jakarta - BRIT Awards 2022 sukses diselenggarakan di London pada Selasa malam, 8 Februari 2022 waktu setempat. Penyanyi, Adele berhasil membawa pulang tiga piala dari total empat nominasi yang didapatnya tahun ini.

Adele memenangkan kategori Artist of the Year mengalahkan para musisi ternama lainnya, yaitu Dave, Ed Sheeran, Little Simz, dan Sam Fender. Lagu Easy On Me yang dirilis Adele pada Jumat, 15 Oktober 2021, menjadi Song of the Year. Di kategori ini, Adele bersaing dengan 14 penyanyi lain, termasuk Ed Sheeran, Becky Hill dan David Guetta, Elton John dan Dua Lipa.

Kategori berikutnya, album terbaru Adele bertajuk 30 menjadi Album of the Year setelah bersaing dengan Dave, Ed Sheeran, Little Simz, dan Sam Fender. Album 30 merupakan cara Adele untuk menjelaskan kepada sang putra mengenai perpisahannya dengan ayahnya. Kemenangan ini, Adele persembahkan untuk anak semata wayangnya dan mantan suami.

"Saya ingin mendedikasikan penghargaan ini untuk putra saya. Dan untuk Simon, untuk ayahnya. Album ini adalah semua perjalanan kami, bukan hanya milik saya dan saya sangat bangga pada diri saya sendiri karena tetap teguh dan mengeluarkan album yang sangat pribadi bagi saya," katanya sambil mulai menangis, dikutip dari People.

Berikut daftar lengkap pemenang BRIT Awards 2022:

Artist of the Year - Adele

Song of the Year - Adele (Easy On Me)

Album of the Year - Adele (30)

Best New Artist - Little Simz

Brits Rising Star - Holly Humberstone

Best Pop/R&B Act - Dua Lipa

Best Rock/Alternative Act - Sam Fender

Best Hip-hop/Rap Act - Dave

Best Dance Act - Becky Hill

International Artist of the Year - Billie Eilish

International Group of the Year - Silk Sonic

Best Group of the Year - Wolf Alice

International Song of the Year - Olivia Rodrigo (Good 4 U)

Baca juga: Adele Dipastikan Tampil di Brit Awards 2022

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu