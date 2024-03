Celine Dion hingga Nicki Minaj, Ini 5 Penyanyi yang pernah Menunda Konser karena Sakit

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konser para musisi dunia tak selalu lancar, terkadang rencana yang sudah terjadwal harus dibatalkan, karena masalah kesehatan. Celine Dion misalnya, ia masih rutin menjalani pemulihan untuk kesehatannya.

Siapa saja penyanyi yang pernah membatalkan konser tersebab masalah kesehatan?

1. Nicki Minaj

Nicki Minaj. Foto: Instagram.com/@nickiminaj

Nicki Minaj terpaksa membatalkan konsernya di New Orleans pada Senin, 18 Maret 2024. Rapper asal Amerika Serikat ini membatalkan pertunjukannya sekitar empat jam sebelum konser Pink Friday 2 itu dimulai.

"Karena perintah dokter, Nicki Minaj harus menjadwal ulang pertunjukan NOLA malam ini. Karena Nicki masih sakit, tim kami tidak ingin mengambil risiko membuat orang lain sakit, dan Nicki tidak akan bisa memberikan NOLA pertunjukan yang layak mereka dapatkan," keterangan dari Smoothie King Center yang menjadi lokasi konser Nicki Minaj, dalam pengumuman di media sosial.

Sebelumnya, tur Pink Friday 2 dimulai pada 1 Maret dengan hampir 50 tanggal di seluruh Amerika Utara dan Eropa. Konser ini menandai tur pertamanya sejak The Pinkprint Tour di Amerika Utara pada 2015 dan 2016, dan The Nicki World Tour pada 2019 dengan Juice World di Eropa.

2. Adele

Adele menerima penghargaan Penampilan Solo Pop Terbaik untuk lagu "Easy On Me" dalam Penghargaan Grammy Tahunan ke-65 di Los Angeles, California, AS, 5 Februari 2023. REUTERS/Mario Anzuoni

Adele membatalkan perpanjangan konser residensinya yang dilaksanakan awal Maret 2024. Rangkaian konser di The Colosseum, Las Vegas, Amerika Serikat itu terpaksa ditunda karena kondisi kesehatan Adele yang memburuk.

Adele menyatakan atas perintah dokter ia harus beristirahat total dan menunda jadwal konsernya. “Sekarang saya sakit lagi, dan sayangnya itu semua berdampak terhadap suara saya. Menurut saran dokter, saya tidak punya pilihan selain beristirahat total,” kata Adele di Instagram dia, Rabu, 28 Februari 2024.

Adele menjelaskan, tanggal-tanggal konser yang terkena dampak, yakni 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, dan 30 Maret 2024. "Kami sedang menyusun detailnya dan kalian akan segera mendapat informasinya,” katanya.

3. Corey Taylor

Corey Taylor. Instagram

Vokalis Slipknot membatalkan tur solonya di Amerika Utara, karena alasan kesehatan. Pembatalan disampaikan Corey Taylor pada 5 Januari 2024. Corey Taylor dijadwalkan berangkat ke Amerika Utara untuk merayakan album solo terbarunya CMF2 sepanjang Februari dan Maret 2024.

“Dengan berat hati saya mengumumkan pembatalan tur Amerika Utara yang akan datang. Selama beberapa bulan belakangan, kesehatan mental dan fisik saya menurun," keterangan Corey Taylor melalui Instagram dikutip dari New Musical Express atau NME.

Corey juga menyampaikan permohonan maaf kepada penggemarnya. Ia berjanji mengembalikan uang tiket yang sudah dibeli. "Sampai saat itu tiba, saya menyampaikan maaf kepada semua orang yang ditemui dalam tur ini dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nanti."

4. Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne. (Joel Ryan/Invision/AP)

Dikutip dari Antara, penyanyi rock legendaris Ozzy Osbourne membatalkan agenda konser di festival musik Power Trip karena masalah kesehatan tulang belakang. Penyanyi lagu "Paranoid" itu sebelumnya dijadwalkan tampil selama tiga hari di Indio, California, Amerika Serikat pada Oktober 2023.

Ozzy memberitahukan kabar tersebut di media sosial Instagram dia pada Senin, 10 Juli 2023. "Meski menyakitkan, saya harus membuat keputusan untuk berhenti tampil di Power Trip bulan Oktober," tulis Ozzy di unggahan akun Instagram dia.

5. Celine Dion

Celine Dion menghadiri Grammy Awards 2024 di Los Angeles, California, 4 Februari 2024. Foto: Instagram/@recordingacademy

Dikutip dari Antara, penyanyi Celine Dion membatalkan semua tanggal konser tur dunia Courage hingga 2024. Ia mengalami gangguan neurologis Stiff-Person Syndrome. Pengumuman itu disampaikannya lewat akun media sosial Instagram pada 26 Mei 2023.

Celine Dion menuliskan kekecewaannya karena terus menunda tanggal pertunjukan. Ia juga berjanji kepada penggemar agar bisa segera tampil di panggung. "Saya ingin Anda semua tahu, saya tidak akan menyerah. Dan, saya tidak sabar untuk bertemu dengan Anda lagi! – Celine xx…” tulis Celine di akun Instagram. Celine mengatakan tiket yang dibeli pada tanggal yang dibatalkan akan dikembalikan.

MARVELA | ANTARA

Pilihan Editor: Celine Dion Beri Dukungan ke Sesama Pengidap Stiff Person Syndrome: Kita Bisa!