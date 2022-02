Pilih Lebih Lama di Bali karena Lonjakan Omicron, Chelsea Olivia Tuai Pro Kontra

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Chelsea Olivia memutuskan untuk memperpanjang masa tinggalnya di Bali bersama keluarga. Chelsea menjelaskan keputusannya itu dipilih setelah melihat lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron di Jakarta sejak beberapa hari terakhir ini.

"Pas malam tahun baru 2022 sempet bilang, kapan kapan aku pengen stay dibali lebih lama sebelum memutuskan nanti pindah kesini pas tua… Eeehh karna omicron meledak di Jakarta dan kita ga mau ambil resiko yang besar jadilah kita memutuskan untuk stay dulu di Bali sampai waktu yang tidak ditentukan," tulis Chelsea Olivia di Instagram pada Kamis, 3 Februari 2022.

Chelsea Olivia bersama suami, Glenn Alinskie dan dua anaknya sudah berada di Bali sejak pertengahan Desember lalu. Mereka merayakan Natal, Tahun Baru, hingga Imlek di Bali. Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie aktif membagikan berbagai foto aktivitas mereka selama berada di Bali.

Perempuan 29 tahun ini bersyukur dan mengaku sangat senang dapat berkumpul bersama anak-anaknya di Bali dalam keadaan sehat. Menurutnya, kedua buah hatinya juga dapat lebih bebas bermain. "Supeerr happy, bisa di sini dalam keadaan sehat dan terpenting anak anak bisa eksplore disini dan lebih bebas bermain di alam terbuka … Thank you God," tulisnya.

Unggahan Chelsea Olivia ini justru mendapat komentar pedas dari sejumlah netizen. "Ini bedanya orang kaya dan orang miskin kalo covid melonjak, orang kaya asyik liburan, orang miskin pusing mikir besok makan apa," tulis @xolo***. "Artis mah enak ya, lagi rame covid di Jakarta tinggal pindah kebali. Pas lagi sepi covid mereka jalan-jalan ke luar negri. Kadang suka sedih," tulis @umm***.

Namun ada juga netizen yang menilai kalau keputusan Chelsea Olivia tepat. Bahkan beberapa masyarakat Bali senang mengetahui keluarga Chelsea Olivia memperpanjang masa tinggalnya. "Hapy holiday in bali kak, aku sebagai orang bali seneng kak @chelseaoliviaa mlih liburan disini. Thank you kak @glennalinskie juga ya," tulis @mela***. "Besttt decisionnnn chelsss hahaha… never enough kl bali yaa," tulis @mells***.

Seperti Chelsea Olivia, Glenn Alinskie mengaku bersyukur dapat menghabiskan waktu lebih banyak bersama orang-orang tercintanya di masa pandemi ini. "Saya hanya ingin Terima kasih Tuhan untuk semua berkat!! Di tengah kekacauan pandemi yang terjadi di seluruh dunia, saya merasa sangat diberkati untuk dapat menghabiskan begitu banyak waktu berkualitas dengan semua orang yang kita cintai, teman, keluarga, anak-anak dan kekasih.. saya berdoa agar semua orang tetap aman, sehat dan jika memungkinkan ambil suntikan vaksin / booster Anda sesegera mungkin," tulis Glenn Alinskie di Instagram pada Kamis, 3 Februari 2022.

