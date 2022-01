Chelsea Olivia Keracunan Makanan di Hotel hingga Berat Badan Turun 2 Kilogram

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Chelsea Olivia mengalami keracunan makanan saat menikmati liburan bersama keluarganya di Bali. Menurut pengakuannya, hal tersebut terjadi setelah ia memakan telur saat sarapan pagi di hotel.

Akibatnya, ia merasakan mual dan nyeri di bagian lambung. Beruntungnya, Chelsea langsung mendapatkan tindakan medis dan pengobatan di hotel.

"Keracunan makanan gara-gara breakfast hotel, but thanks Apurva service kalian luar biasa, langsung dokter ke kamar untuk suntik anti mual dan nyeri di lambung @kempinskibali (dan di check terus kondisinya)," tulis Chelsea di Instagram Story pada Minggu, 9 Januari 2022.

Satu hari sebelumnya, ibu dua anak itu mengabarkan kalau kakak kandung dan kakak iparnya juga mengalami hal serupa. Ketiganya dalam waktu yang bersamaan mengalami muntaber alias muntah dan diare. Kejadian ini membuat Chelsea bingung karena mereka bertiga tidak memakan makanan yang sama dan tidak berada di lokasi yang sama

"Aku sama cc Olive dari semalem-pagi ga makan barengan tapi bisa sama-sama sakit (aneh banget) dan teraneh lagi sama ci Ellie itu dari tanggal 4 Januari udah ga bareng-bareng dan sekarang ci Ellie lagi di Surabaya dan muntahber juga (lagi di RS).. aaahh Get Well soon kita semua, muaccchh God Bless," tulis istri Glenn Alinskie itu pada Sabtu, 8 Januari 2022.

Rencana ingin menikmati liburan awal tahun bersama keluarga pun kandas karena Chelsea merasa lemas sehingga hanya menghabiskan sepanjang hari di kamar hotel saja. Bahkan, Chelsea juga mengalami penurunan berat badan karena kejadian ini. "Selama di Apurva hanya tergeletak di kamar gara-gara telor. Timbangan turun 2 kg," tulisnya pada Senin, 10 Januari 2022.

Meski Chelsea masih diare, kondisi kakaknya sudah berangsur membaik dan sudah tidak merasakan mual serta diare. Kakaknya yang bernama Olive mengaku sudah bisa makan dengan porsi cukup banyak namun masih merasakan sakit di tenggorokan serta asam lambung. Kedua kakan beradik ini saling memberikan semangat agar segera pulih dan menikmati berbagai makanan di Bali. "Sembuh yukkk sembuh.. bigu, jagung bakar, nasi tempong, nasi pedes semua menantikan kami," tulis Chelsea.

Tak ketinggalan, Glenn Alinskie turut memberikan semangat untuk Chelsea Olivia melalui unggahan terbarunya beberapa menit lalu. "Cem.. semoga cepat sembuh.. petualangan dan makanan gila yang luar biasa sedang menunggu kita!!" tulis Glenn di Instagram pada Selasa, 11 Januari 2022.

