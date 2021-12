Lyodra dan Anneth Delliecia Menang sebagai Artis Terbaik Indonesia di MAMA 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Lyodra dan Anneth Delliecia berhasil menang di ajang Mnet Asian Music Awards atau MAMA 2021 yang digelar Sabtu, 11 Desember 2021. Lyodra memang kategori Best New Asian Artist Indonesia sedangkan Anneth menang dalam kategori Best Asian Artist Indonesia.

"Thank you MAMA 2021. Thank you guys," tulis pemilik nama lengkap Lyodra Ginting ini di Instagram Story beberapa jam lalu. Nama Lyodra langsung trending di Twitter dan menambah rasa bahagianya. "Waaaw trending! Thank you guys," tulisnya.

Serupa dengan Lyodra, Anneth Delliecia juga mendapatkan banyak selamat atas kemenangannya ini. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh penggemarnya yang selama ini mendukungnya. "AAA thank yoou, my prayer and love for you all my #Annetherz," tulis Anneth di Instagram Story.

Penyanyi jebolan Indonesian Idol, Jemimah Cita terlihat mengucapkan selamat kepada Lyodra dan Anneth. Jemimah mengunggah foto bersama kedua pemenang tersebut dan diunggah kembali oleh Lyodra dan Anneth di Instagram Story. Jemimah merasa bangga dua rekannya mendapatkan penghargaan di MAMA 2021.

"Yang dapet MAMA AAAA aku berdoa perkenanan Tuhan ada terus sama kamu yes, bangga banget!!" tulis Jemimah kepada Anneth. "Yang ini juga dapet MAMA GILAAA BORONG TROSSS tapi sama yang ini gaada foto propernya tapi BANGGANYA PROPER KOK yuk borong terus cantik," tulis Jemimah kepada Lyodra.

Anneth baru saja memenangkan Indonesian Music Awards 2021 untuk kategori Song of the Year lewat lagu Mungkin Hari Ini Esok atau Nanti. Indonesian Music Awards digelar pada Senin, 6 Desember 2021. "Makasih banyak untuk semuanya, tim management aku @starmedianusantara label aku @officialransmusic, my dear #annetherz dan semua yang sayang sama anneth dan baby #mhiean, karena cinta kalian semua aku bisa sampai disini. Love you all so mucch !!" tulis Anneth di Instagram pada Selasa, 7 Desember 2021.

Begitu juga dengan Lyodra yang memenangkan Album of the Year di Indonesian Music Awards 2021. Kemenangannya ini membuat Lyodra terpacu untuk semakin semangat berkarya. "Thank God. Thank you mylyodra dan seluruh pencinta karya karya aku, pencipta lagu di album ini hebat bgt, dan semua tim dibalik album ini. Thank you @universalmusicindonesia @starmedianusantara @officialrcti @langitmusik. Kiranya album ini membuat aku lebih semangat dalam berkarya. I love u all," tulis Lyodra di Instagram.

