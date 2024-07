Mengenal Elijah Woods yang Baru Meluncurkan Single 2 thousand 10

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Elijah Woods, penyanyi dan penulis lagu asal Kanada. Ia merilis single baru berjudul 2 thousand 10, pada, Jumat, 12 Juli 2024. Lagu ini yang terinspirasi dari tren tahun 2000-an.

2 thousand 10 dirilis setelah dia merampungkan tur Asia pertamanya selama bulan Mei. Beberapa kota yang disambangi antara lain Bangkok, Kuala Lumpur, Manila, Hong Kong, Tokyo dan Singapura. Dia juga sempat tampil di Seoul Jazz Festival dan berbagi panggung dengan Lauv, Jeremy Zucker, dan JP Saxe.

Profil Elijah Woods

Elijah Woods lahir di Cedar Rapids, Iowa, Amerika Serikat, pada 28 Januari 1981. Ia penyanyi dan penulis lagu Kanada yang memiliki banyak lagu bergenre pop. Ia juga memproduseri lagu-lagunya, bahkan menjadi recording engineer.

Dikutip dari All Music, Elijah Woods memulai kariernya sebagai duo bersama dengan penyanyi dan penulis lagu Jamie Fine. Keduanya bertemu saat masa perkuliahan di Algonquin College di Ottawa dan mengikuti kompetisi di Kanada bernama The Launch. Mereka memenangkan kompetisi tersebut.

Kemenangan Grup duo tersebut akhirnya melahirkan single Ain’t Easy dengan genre elektropop pada 2018. Single tersebut merupakan hadiah Big Machine Records atas kemenangan mereka. Namun, grup duo tersebut berakhir karena Elijah Woods dan Jamie Fine berpisah pada 2020.

Satu tahun setelah berakhirnya grup duo tersebut, Elijah Woods membangun karier solo dengan single debut yang berjudul Lights. Setelah itu, ia terus merilis single dan album. Dua album ternama dia, What If It Was Great? dan Bright Orange Everglow.

Garapan musiknya membawa Elijah Woods mendapat 250 juta stream untuk semua lagu-lagunya. Ia telah mencapai beberapa penghargaan lainnya seperti sertifikasi platinum dan gold untuk sejumlah karyanya dan 4 nominasi JUNO Award salah satu penghargaan musik bergengsi di Kanada.

