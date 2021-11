Lyodra Bahagia Wajahnya Terpampang di Times Square New York

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Lyodra merasa bangga wajahnya bisa terpampang di Times Square, New York. Kali ini Lyodra terpilih dalam kampanya EQUAL yang diadakan Spotify.

“Is that??!! Me?! Spotify EQUAL at Times Square, New York City! Ahhhh, super happyyyy. Thank God. Thank you so much @spotifyid @spotifyasia @spotify and all @mylyodra.official for making this come true!!!” tulis Lyodra di halaman Instagramnya, Rabu, 17 November 2021.

Pemilik nama lengkap Lyodra Ginting yang baru saja meluncurkan album LYODRA patut bangga. Wajahnya yang terpilih sebagai cover EQUAL Spotify bulan ini, terpampang dalam videotron besar di sudut Times Square, New York. Sudut yang pas di mana orang yang lewat tidak akan melewatkan videotron ini.

Teman-teman Lyodra sesama alumni Indonesian Idol ikut meramaikan kolom komentar Instagramnya. “AAAAAAAAAAAA KEREN BANGET MANTANKUUUUUUU, OMGOMGOMG BANGGAAA,” tulis Ziva Magnolya. “SADISSSSS LYYYY,” tulis Jemimah Cita. “Congrats lilyyyy, so proud!!” tulis Rinni Wulandari.

Program EQUAL Spotify pertama kali diluncurkan untuk memperingati Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2021. Program ini diluncurkan sebagai inisiatif baru untuk mengangkat perempuan-perempuan berkarya, terutama mereka yang bergerak di industri audio.

“Dengan miliaran lagu dan podcast di Spotify, mudah bagi penggemar untuk menetapkan apa yang mereka suka dan inginkan. Tapi EQUAL Hub memudahkan penggemar untuk berinteraksi langsung dengan perempuan-perempuan dibalik karya tersebut,” ujar Marian Dicus, Spotify’s Vice President and Global Co-head of Music, seperti dilansir Forbes, 8 Maret 2021.

Sebagai informasi, Billboard Times Square memang menjadi tempat menampilkan potret artis papan atas dunia. Tak terkecuali musisi Indonesia. Kini lebih dari lima musisi Indonesia wajahnya pernah terpampang di jantung Kota New York ini.

Lyodra bukan penyanyi pertama yang wajahnya pernah ada di sudut Times Square. Rossa, Raisa Andriana, Maudy Ayunda, Nadin Amizah. Mereka dipilih sebagai perwakilan wanita Asia dalam kampanye Equal Spotify. Musisi Indonesia yang juga pernah ada di Times Square adalah Weird Genius dan Rich Brian.

