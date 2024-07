Louis Vuitton Menunjuk Pusha T sebagai Duta Baru, Mengenal Rapper Amerika Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi rap atau rapper Pusha T dinobatkan sebagai duta atau ambassador terbaru jenama fesyen Louis Vuitton (LV) asal Prancis. “Nominasi duta besarnya di Louis Vuitton merupakan bukti komitmennya terhadap seni dan gaya pribadi yang kuat. Keduanya mencerminkan dedikasi Maison terhadap ekspresi unik di bidang mode dan budaya,” siaran pers LV dalam Billboard, dikutip Antara, Senin, 8 Juli 2024.

Pusha T berperan sebagai duta yang mewakili Louis Vuitton untuk mengembangkan pengaruh budaya yang beragam untuk penceritaan dalam industri busana.

Siapa Pusha T?

Terrence LeVarr Thornton atau Pusha T, lahir pada 14 Mei 1977. Pusha T bagian dari duo hiphop Clipse bersama saudaranya, Gene Thornton atau No Malice. Selain menjadi salah satu pendiri dan Co-chief Executive Officer (CEO) Re-Up Records bersama saudaranya, Pusha T juga dikenal karena karyanya di industri musik hiphop, termasuk kolaborasinya dengan Kanye West naungan label Good Music.

Pusha T lahir The Bronx, New York City, namun keluarganya pindah ke Norfolk, Virginia. Pada 1992, Terrence dan Gene membentuk duo yang dikenal sebagai Clipse. Dengan bantuan Pharrell Williams, Clipse menandatangani kontrak dengan Elektra Records pada 1997 dan merilis album Exclusive Audio Footage. Selama periode ini, Pusha T juga tampil dalam beberapa lagu, termasuk single Kelis 1999, Good Stuff dan Nivea 2001 Run Away (I Wanna Be with U).

Pada 2004, Pusha T dan saudaranya meluncurkan label rekaman, Re-Up Records, dan membentuk grup hiphop Re-Up Gang bersama rapper Ab-Liva dan Sandman. Album ketiga Clipse, Hell Hath No Fury dirilis pada 2006 mendapat pujian. Setelah merilis album terakhir sebagai Clipse pada 2009, Pusha T dan No Malice berfokus proyek solo masing-masing.

Pada September 2010, Pusha T menandatangani kontrak dengan label Good Music milik Kanye West. Ia tampil dalam berbagai proyek rekannya, termasuk album My Beautiful Dark Twisted Fantasy milik Kanye West. Pada 21 Maret 2011, Pusha T merilis proyek solo pertamanya, mixtape berjudul Fear of God. Album mini Fear of God II: Let Us Pray yang dirilis pada 8 November 2011 masuk ke beberapa tangga lagu Billboard.

Pusha T juga terlibat dalam berbagai kolaborasi dan proyek lain, termasuk tampil dalam serial HBO How to Make It in America. Ia juga mulai mengerjakan album studio debutnya yang diproduksi oleh Kanye West, The Neptunes, dan produser lainnya.

Pada 19 Oktober 2011, Kanye West mengumumkan rencana untuk merilis album kompilasi Good Music Cruel Summer pada musim semi 2012. Pusha T tampil dalam beberapa lagu di album ini, termasuk single utama Mercy. Pada 2012, Pusha T merilis single Exodus 23:1 dan Pain yang menampilkan Future.

Album debut Pusha T, My Name is My Name, dijadwalkan rilis pada 16 Juli 2013, dengan produksi dari Kanye West, The Neptunes, dan produser terkenal lainnya. Album ini menjadi tonggak penting dalam karier solonya, menampilkan kolaborasi dengan artis seperti Rick Ross, 2 Chainz, Kanye West, dan Kendrick Lamar.

Pusha T membangun reputasi sebagai salah satu artis hiphop terkemuka dengan perjalanan karier yang mengesankan. Dengan dedikasi dan karyanya yang konsisten, ia menjadi sosok berpengaruh di dunia musik hiphop. Karyanya ini juga membawa Pusha T mendapat nominasi di beberapa penghargaan musik bergengsi di dunia. Dilkutip dari IMDb, nominasi tersebut adalah:

- Grammy Awards 2003 kategori Best Rap Sung Collaboration

- BET Award 2011 kategori Video of the Year

- Grammy Awards 2013 kategori Best Rap Song

- Grammy Awards 2013 kategori Best Rap Performance

- Grammy Awards 2019 kategori Best Rap Album

- MTV Video Music Awards (VMA) 2022 kategori Best Hip Hop

- Grammy Awards 2023 kategori Best Rap Album

