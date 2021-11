Rich Brian Rilis Lagu New Tooth, Video Musik Terinspirasi dari Film The Raid

TEMPO.CO, Jakarta - Rapper, penyanyi dan produser Indonesia, Rich Brian merilis single terbarunya yang berjudul New Tooth melalui 88rising. Lagu ini merupakan monolog yang ada di dalam diri Rich Brian saat dia melawan keraguan diri, impuls negatif, dan hambatan kreativitas.

Rich Brian sendiri yang menyutradarai, menulis, serta mengedit video musik New Tooth. Ia terinspirasi dari film thriller polisi seperti The Raid. Video musik New Tooth menampilkan narasi menegangkan saat Brian berperan sebagai anggota S.W.A.T berubah menjadi pebisnis kaya yang menuntut balas dendamnya pada agen ganda.

Pria berusia 22 tahun ini, terus memamerkan kemampuan aktingnya setelah pengumuman debut layar lebarnya pada film Jamojaya. Film ini disutradarai oleh Justin Chon, sutradara di balik suksesnya film Blue Bayou (2021) dan Ms. Purple yang mendapat pujian kritis.

“Saya benar-benar meluangkan waktu untuk lagu ini dan saya pikir hasilnya akan sepadan. Proses perekaman dan pengeditan video musik ini sangat menyenangkan. Saya merasa kembali ke 2011, masa-masa saya membuat film. Apresiasi kepada Jason Ano (sosok yang turut menyutradarai video musik New Tooth),” ujar Brian dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Jumat, 5 November 2021.

Rich Brian akan menutup malam pertama Festival Head In The Clouds 3 yang akan dihelat oleh 88rising pada Sabtu, 6 November 2021. Terdapat line-up artist lain yang termasuk rekan satu labelnya, Joji, NIKI plus Saweetie, CL, DPR Live, Beabadoobee, Japanese Breakfast, keshi, The Linda Lindas, dan lainnya.

Dalam film Jamojaya besutan sutradara Justin Chon, Rich Brian akan beradu peran dengan Peter Luo yang pernah bermain di Crazy Rich Asians. Film ini bercerita tentang seorang anak yang kariernya sebagai rapper baru saja meroket. Anak tersebut mengangkat manajer dan label baru dari Amerika Serikat untuk mengambil alih karirnya dari ayahnya yang telah membawanya sampai ke tahap itu.

Rich Brian bersama dua rekannya yang juga merupakan musisi asal Indonesia, NIKI dan Warren Hue mendapat kesempatan untuk mengisi soundtrack film Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings, film keluaran terbaru dari Marvel Studios. Ketiganya mengaku sangat senang bisa terlibat dalam proyek Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings: The Album.

