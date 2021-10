Rich Brian Rambah Seni Peran, Debut di Film Drama Musik Jamojaya

TEMPO.CO, Jakarta - Rich Brian meluaskan kariernya di dunia hiburan dengan menjajal dunia akting. Brian ternyata diam-diam menjalani syuting untuk film Jamojaya, besutan sutradara Justin Chon. Selain Brian, ada Peter Luo yang pernah bermain di Crazy Rich Asians, bergabung di proyek drama musik ini.

Melalui halaman Instagramnya pada Rabu 13 Oktober 2021, Justin Chon mengumumkan kabar ini. Ia mengunggah berita yang dimuat di laman Deadline. “Love you @brianimanuel and @yayuunru. But @ryan_hahaha not so much,” tulis Chon.

Brian juga ikut mengunggah kabar ini melalui Instagram Storynya. Musisi asal Indonesia ini hanya menuliskan singkat, “Tidak di bawah radar lagi.”

Bertugas sebagai penulis dan produser film ini, Chon menjelaskan proyek ini berkisah tentang cerita patah hati antara ayah dan putranya. Film ini bercerita tentang seorang anak yang kariernya sebagai rapper baru saja meroket. Si anak mengangkat manajer dan label baru dari Amerika Serikat untuk mengambil alih karirnya dari ayahnya yang telah membawanya sampai ke tahap itu.

Pemilihan Brian dianggap tepat karena profesinya sebagai rapper yang meroket kariernya. Dilansir dari NME, 13 Oktober 2021, keterlibatan rapper ini merupakan akar dari perjanjian 88rising dengan Sony Pictures. Baru-baru ini lima lagu Brian masuk dalam soundtrack film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Awal September 2021, Brian menjadi musisi Indonesia pertama yang mencapai 10 juta pendengar di Spotify. Melalui akun Twitternya, Brian mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut. “Aku tidak akan bisa melakukan ini tanpa kalian dan orang-orang keren yang ada di musikku. Terima kasih dari lubuk hatiku,” cuit Brian pada 6 September 2021.

Sebagai sutradara Chon, filmnya Blue Bayou baru saja menjalani debutnya di Festival Film Cannes. Film ini yang dibintangi oleh Alicia Vikander masuk dalam ulasan Focus Features. Ia juga membuat film seperti Gook dan Ms Purple yang penayangan perdananya di Festival Film Sundance. Sementara sebagai aktor, Chon bermain di lima film Twilight sebagai Eric Yorkie.

Rich Brian bersama dua rekannya yang juga merupakan musisi asal Indonesia, NIKI dan Warren Hue mendapat kesempatan untuk mengisi soundtrack film Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings, film keluaran terbaru dari Marvel Studios. Ketiganya mengaku sangat senang bisa terlibat dalam proyek Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings: The Album.

