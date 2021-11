Rich Brian, Musisi Indonesia Pertama yang Raih 10 Juta Pendengar di Spotify

TEMPO.CO, Jakarta - Rich Brian menjadi musisi Indonesia pertama dengan lebih dari 10 juta pendengar di Spotify. Musisi bernama asli Brian Imanuel Soewarno ini mendapat kabar bahagia tersebut selang beberapa hari setelah ulang tahunnya ke-22.

"Sialan. Saya tidak akan bisa melakukan ini tanpa kalian yang keren dan luar biasa yang mengguncang musik saya. Terimakasih dengan sepenuh hati," cuit penyanyi yang lahir dan besar di Jakarta ini dalam akun Twitter @richbrian, Senin, 6 September 2021.

Dilansir dari laman kworb.net, sebuah situs penyedia data terkait musik, "Edamame" menjadi salah satu hits Rich Brian. Lagu duet dengan bbno$ ini tercatat didengarkan lebih dari 79 juta kali per 8 Oktober 2021.

Rich Brian awalnya dikenal berkat lagu "Dat $tick" yang dirilis pada 2016. Rapnya yang smooth dan beatnya yang fenomenal menggemparkan dunia, banyak orang kemudian penasaran siapa rapper baru ini.

Semenjak itu, lagu-lagunya makin dikenal orang. Baru-baru ini, Rich Brian diketahui mengisi soundtrack film "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" bersama musisi Indonesia lain, NIKI, yang juga berkarir di Amerika.

