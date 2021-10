FLAVS Festival 2021 Digelar Pekan Ini, Hadirkan Musik Hip Hop, Soul, dan R&B

TEMPO.CO, Jakarta - FLAVS Festival 2021 siap digelar secara virtual pada 30 hingga 31 Oktober 2021. Festival musik Hip Hop, Soul, dan R&B ini akan menghadirkan berbagai musisi bertalenta yang datang dari berbagai penjuru di nusantara.

"Kita ingin menjadikan FLAVS bagai rumah untuk musik hip hop di nusantara dan berharap ini bisa jadi sesuatu yang diperkenalkan ke dunia di masa datang.” kata Festival Director M. Riza dalam konferensi pers virtual pada Selasa, 26 Oktober 2021.

Tahun ini, FLAVS menghadirkan 360 panoramic journey visual interface, yaitu tampilan suasana 3D yang dapat dioperasikan 360° di layar laptop atau komputer penonton. Pertunjukan FLAVS akan disiarkan secara langsung dan simultan dari panggung utama: Bounce Stage, Rhyme & Grind Stage, Boombox Stage, dan Downtown Cypher, serta satu live graffiti room.

“FLAVS akan selalu memberikan suasana berbeda dengan mengutamakan kualitas audio-visual dalam terbaik. Penonton dijamin akan terhibur menyaksikan pertunjukan acara dengan fitur-fitur interaktif yang dihadirkan di FLAVS. Harapannya, penonton dapat tetap merasa dekat meski acara ini berlangsung secara virtual,” kata Ongky selaku Technical Director.

Mengusung tema The Seeds, FLAVS berupaya untuk meregenerasi talenta-talenta musik baru. Sejumlah musisi muda yang akan tampil antara lain, pemenang FLAVS NU ICON 2021: Busnior x Windi, Negatif1, Fandawwaw Fandowwow, VGT Remco with DJ Dice. Selain itu hadir pula musisi-musisi muda bersinar saat ini, yaitu Kaleb J, KIM!, Morad, Reikko with The Akar yang tergabung dalam New Breed Project.

Tak hanya itu, FLAVS akan menghadirkan sebuah pertunjukan musik orkestra Symphony From Hell yang ditampilkan oleh para punggawa hip hop, soul, R&B tanah air, seperti: DPMB, Gantazz, Iwa K, Mario Zwinkle, Mellyana Manuhutu, Nova Ruth, Sade Susanto ft. Al Smith, Wizzy ft. Matter Mos, Xaqhala, Yacko.

Raisa juga secara spesial akan menampilkan konsep aransemen R&B di FLAVS Festival 2021. Ada pula rapper perempuan Ramengvrl, Jogja Hip Hop Foundation, dan RAN. Hadir pula penampilan A. Nayaka, Ben Utomo, Rayi Putra ft. DJ Ride dari DefJam Indonesia, Pandji Pragiwaksono seorang stand-up comedian yang diketahui mengawali karirnya sebagai seorang rapper melalui album Provocative Proactive, Zero One kolektif hip hop legendaris asal Jakarta ini siap menggemparkan panggung dengan reuni ke-13 anggotanya di FLAVS Festival, serta St Loco band hip hop rock legendaris.

Agil Gabagababeatz, Annelyze, Audrey Tapiheru, Bilal Muhammad, Ecko Show, Ecoutez!, Impartairial, Jesicca Janess, Qorygore, Rizky Febian, The Lunchbreak Session, serta Vidi Aldiano juga dipastikan akan memberikan penampilan terbaiknya di FLAVS Festival 2021.

“Line up FLAVS tahun ini lebih bervariasi menampilkan musisi dari berbagai generasi. Sudah saatnya mereka mendapatkan rumah yang sama untuk menampilkan musik mereka sehingga penonton pun akan teredukasi bahwa musisi-musisi hip hop, soul, R&B di Indonesia sebenarnya sangat banyak dan bisa ditemukan dari Sabang sampai Merauke dengan ciri khasnya masing-masing” kata Yacko selaku Program Director.

Tidak hanya itu, penonton dapat turut menyaksikan berbagai macam kompetisi sub-kultur hip hop seperti DJ Battle, Graffiti, B-boy/B-girl Battle, Open Style Battle, dan Freestyle Rap Session yang secara spesial akan tampil di salah satu panggung FLAVS bernama Downtown Cypher.

Tiket FLAVS Festival 2021 dapat dibeli di situs resmi www.flavs.id. Terbagi menjadi dua kategori, Daily Pass (satu hari) senilai Rp 149 ribu dan Home Weekend Party (dua hari dan mendapatkan merch package) senilai Rp 499 ribu. Dengan tiket Home Weekend Party nantinya penonton dapat berinteraksi secara visual dengan penampil, sehingga penonton dapat menikmati pengalaman festival virtual serasa menyaksikan festival offline.