Penyanyi Indonesia Nonton Konser Bruno Mars di Singapura, Ada Rossa dan Duta Persahabatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Indonesia berbondong-bondong memadati National Stadium Singapore untuk menonton konser Bruno Mars. Bahkan, ada beberapa dari mereka yang memboyong keluarganya dan mengenang awal-awal kariernya di dunia musik berkat kecintaannya terhadap penyanyi asal Amerika itu.

Jadwal Tour Asia yang dilakukan Bruno Mars di Singapura dilakukan selama dua hari, yaitu pada 5 dan 6 April 2024 di lokasi yang sama. Sebelumnya, Bruno Mars telah sukses menggelar konser di Thailand pada 30 dan 31 Maret 2024. Sejumlah artis dan penyanyi Indonesia juga turut datang menontonnya.

Berikut daftar penyanyi Indonesia yang ikut nonton Bruno Mars di Singapura

1. Vidi Aldiano dan Sheila Dara

Penyanyi Vidi Aldiano dan istrinya, Sheila Dara menonton Bruno Mars di Singapura. Keseruan mereka saat menonton Bruno Mars itu diunggahnya melalui akun pribadi miliknya @vidialdiano pada Sabtu, 6 April 2024. Ia juga terlihat bersama dengan Isyana Saraswati saat di lokasi konser.

Melalui video yang diunggah oleh Vidi, ia mengenang saat meniti karier di dunia musik pertama kali lewat ajang pencarian bakat Indonesian Idol tahun 2007. Ia bahkan pernah membawakan lagu Bruno Mars saat audisi, meski tersingkirkan di babak-babak terakhir.

"Buat yang udah ngikutin gue dari awal, pasti tau kalau abang @brunomars menjadi penyanyi favorit gue yang mengubah dan menginspirasi gue bukan cuman menyanyi tapi juga perform. So that is to say last night was Magical and it brought a lot of great memories on my earlys days as a musican/performer," kata Vidi Aldiano.

"Bonus post di slide terakhir, asal mula Vidi, pemyanyi yang pingin bisa lebih dari itu," tulis Duta Persahabatan melanjutkan itu.

2. Rizky Febian dan Mahalini Raharja

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pasangan penyanyi Rizky Febian dan Mahalini Raharja terlihat sedang asik menonton konser Bruno Mars di National Stadium Singapura pada Jumat, 5 April 2024. Hal itu diketahui saat anak sulung dari komedian Sule itu baru saja mengunggah fotonya bersama dengan sang kekasihnya itu.

Dalam postingan yang berjumlah tiga sile itu terlihat Iky, sapaan akrabnya sedang duduk bersama Mahalini yang lengkap mengenakan baju serba hitam dan tas totebag bertulisan Bruno Mars Singapore National Stadium. Sedangkan Iky menggunakan baju serba cokelat dan tas Prada hitam.

Di slide terakhir, Iky dan Lini itu terlihat sedang asik bernyanyi lagu Bruno Mars yang berjudul 'Marry You'. Keduanya secara bersamaan menyanyikan penggalan lirik dengan momen yang menggemaskan. Lini terlihat menempelkan pipinya ke Iky dan tak lama memejamkan mata sambil tersenyum.

3. Rossa dan Maia Estianty

Rossa dan Maia Estianty juga turut hadir di konser tunggal pemilik lagu 'Just The Way You Are' itu. Keduanya datang tidak bersamaan. Rossa terlihat hadir sendiri sedangkan Maia bersama dengan tiga anaknya, Al Ghazali, El Rumi dan Dul Jaelani.

Melalui unggahan Rossa, ia mengungkapkan ingin memiliki kekasih seperti idolanya itu, Bruno Mars. "Mau punya pacar Bruno Mars, dinyanyiin terus tiap hari. Si cakep, si bagus suaranya, si enak-enak lagunya. Duh parah banget, I LOVE YOU BRUNO MARS. JAWAB DONG," tulis Rossa.

Sedangkan Maia, menuliskan "Pagi-pagi ngantuk, tapi mau melancong sehari. Quick gateway. Formasi lengkap kecuali dady nya udah terbang duluan kemarin," tulis Maia.

Pilihan Editor: Serobot Antrean dan Meludah Saat Nonton Konser Bruno Mars, Una Dembler Minta Jangan Dicontoh