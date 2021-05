Duta Sheila on 7 Dipuji Tetap Bersuara Indah Meski Pakai Mikrofon Murah

Akhdiat Duta Modjo atau Duta Sheila on 7 ketika didaulat menyanyi saat menghadiri hajatan pernikahan sederhana. Foto: Twitter.

TEMPO.CO, Jakarta - Duta Sheila on 7 atau Akhdiyat Duta Modjo, vokalis Sheila On 7 kembali menjadi perbincangan warganet di Twitter. Namanya menjadi trending di Twitter pada Selasa, 4 Mei 2021 akibat video lawasnya beredar luas dan menjadi viral.

Akun Twitter @aimrod mengunggah video lawas Duta saat bernyanyi lagu Anugerah Terindah yang Pernah Kumiliki di acara pernikahan sederhana warga. Ia tampil diringi oleh alat musik dan mikrofon seadanya. Duta juga terlihat santai meladeni para tamu undangan yang ingin berfoto dengannya sambil bernyanyi.

" 'Kamu pas kita resepsi mau ada lagu apa?' 'Aku mau ada lagu Sheila on 7 soalnya aku suka banget sama suaranya Mas Duta' 'Oke'. Pas resepsi: (video lawas Duta)," tulis akun @aimrod pada Senin, 3 Mei 2021.

Video tersebut hingga saat ini telah disaksikan lebih dari 1,1 juta kali oleh warganet. Banyak yang memuji kesederhanaan Duta sebagai vokalis dari grup band ternama Indonesia. Ada pula yang fokus dengan suara Duta yang tetap indah didengar meski hanya menggunakan mikrofon murah.

"Dari sini gw akhirnya paham, mau harga mic yang jutaan, ratusan juta, bahkan miliyaran. Kalau emang suaranya bagus dan asri ya tetep goodvoice. Makanya gw pede aja kalau nyanyi di kamar mndi tanpa mic," tulis @s4db0y90. "Pake mic sholawatan aja suaranya enak banget apalagi pake mic mahal bang dut," tulis @AtikaAraa. "Duta tau gasih kalo suara orang nyanyi itu bisa fals. Gak tau sih kayanya, itu mic kabelnya gitu aja tetep bagus," tulis @hafidafifi93.

Ini bukan pertama kalinya Duta menjadi sorotan warganet karena keramahan dan kesederhanaannya. Sebelumnya seorang warganet mengungkapkan sifat asli Duta saat membeli gorengan. Duta sangat ramah menyapa pembeli lainnya dan melayani foto bersama. Tidak sampai di situ saja, Duta bahkan membayarkan gorengan yang dibeli oleh warganet tersebut.

Sebenarnya, kehidupan low profile seperti Duta, juga dilakukan semua personel Sheila On 7 seperti Erros Candra, Adam Muhammad Subarkah, dan Brian Kresno Putro. Seperti halnya Duta Sheila On 7, mereka tinggal nyaman di Yogyakarta dan hidup sederhana. Bahkan saat popularitas mereka merajai di era akhir 1990-an, semua personel memilih tetap tinggal di Yogyakarta. Penggemar pun menyebut Sheila On 7 adalah band yang tidak memiliki pembenci karena sifat bersahaja semua personel.

