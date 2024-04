Konser Sheila on 7 Segera Digelar di 5 Kota Besar, Ini Profil dan Perjalanan Kariernya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Band legendaris yang sudah 28 tahun berdiri, Sheila on 7 segera menggelar konser bertajuk 'Tunggu Aku Di' untuk mengajak para penggemarnya bernostalgia. Konser akan digelar di lima kota besar di Indonesia, yakni di Samarinda, Makassar, Pekanbaru, Medan dan Bandung pada Juli-September 2024.

Pengumuman itu diunggah melalui Instagram Antara Suara dan Gold Live Indonesia sebagai promotor konser Sheila On 7 pada Rabu, 17 April 2024. "'Tunggulah aku, di kota itu...' Nyanyiin yang keras, Sheila Gank! Confirmed nih, SAMARINDA, MAKASSAR, PEKANBARU, MEDAN, dan BANDUNG akan jadi tempat labuhan Konser Sheila On 7," tulis Antara Suara dalam keterangan unggahannya.

Konser Sheila on 7 dijadwalkan berlangsung pada 27 Juli di Samarinda, berlanjut Makassar pada 10 Agustus, lalu di Pekanbaru pada 31 Agustus, kemudian 14 September di Medan, dan berakhir di Bandung pada 28 September 2024.

Profil Band Sheila on 7

Band asal Yogyakarta ini dibentuk pada 6 Mei 1996. Pada awal berdiri, grup ini beranggotakan Akhdiyat Duta Modjo (vokal), Erros Candra (gitar), Muhammad Adam Subarkah (bass), Saktia Ari Seno atau Salman Al Jugjawy (gitar), dan Anton Widiastanto (drum). Anton keluar digantikan oleh Brian Kresno Putro sampai 2022. Sakti juga keluar lantaran memutuskan untuk berhijrah pada 2006. Kini, Sheila on 7 hanya beranggotakan tiga orang, yakni Duta, Erros, dan Adam.

Sejak mengawali kariernya di kancah musik Indonesia, Sheila on 7 menorehkan banyak prestasi. Di antaranya, Sheila on 7 satu-satunya band Indonesia yang mampu menjual album fisik lebih dari 1 juta kopi atau 3 album berturut-turut, lewat kesuksesan album perdana Sheila On 7 pada 1999.

Baca Juga: Jadwal dan Lokasi Konser Sheila on 7 Tunggu Aku di 5 Kota Indonesia

Lalu disusul 2 album lainnya yang meledak di pasaran yaitu Kisah Klasik untuk Masa Depan yang dirilis setahun kemudian, dan 07 Des yang dirilis pada 2002. Pada tahun 2003, mereka merilis soundtrack film pertama mereka, '30 Hari Mencari Cinta' yang berhasil terjual lebih dari 600 ribu kopi dan disusul album keempat Pejantan Tangguh pada 2004, terjual lebih dari 450 ribu kopi.

Pencapaian dan Prestasi Sheila On 7

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sheila On 7 pernah mendapatkan peringkat 33 dalam daftar 150 Album Indonesia Terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia pada 2007. Salah satu lagu yang masuk dalam daftar itu adalah 'Dan' dan 'Melompat Lebih Tinggi'.

Dengan gelar grup musik sejuta kopi di tiga album pertamanya, Duta dan kawan-kawan juga menoreh prestasi di peringkat pertama untuk album Kisah Klasik Untuk Masa Depan sebagai Hits Albums of the World dalam Billboard Malaysia. Dan berhasil menjadi salah satu dari 10 artis Indonesia terpopuler di Spotify dengan total lebih dari 1 miliar pemutaran.

Sheila On 7 juga mendapatkan penghargaan sebagai penerima Royalty Tertinggi di Indonesia dari Yayasan Karya Cipta Indonesia pada Juni 2002. Tak hanya itu, Grup musik ini juga banyak menoreh prestasi lainnya. Terakhir dia mendapatkan penghargaan sebagai Song of the Year pada lagu Film Favorit dalam ajang Indonesian Choice Awards 2018.

Pilihan Editor: Jadwal dan Lokasi Konser Sheila on 7 Tunggu Aku di 5 Kota Indonesia