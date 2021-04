Viral, Kisah Fans Bertemu Duta Sheila on 7 Beli Gorengan, Ungkap Sifat Aslinya

Duta Sheila On 7 (kanan) berfoto bersama putri sulungnya, Aisha. Dilihat dari foto-foto terbaru Aisha di media sosialnya, tinggi badannya hampir menyusul ayahnya. Instagram/@Duta507

TEMPO.CO, Jakarta - Duta Sheila on 7 atau Akhdiyat Duta Modjo, vokalis Sheila On 7 menjadi perbincangan setelah salah satu netizen mengungkapkan sifat aslinya saat membeli gorengan. Dikutip dari akun Instagram @igtainmenttt pada Rabu, 14 April 2021, pemilik akun Renataa Falladaa menceritakan sosok asli Duta Sheila on 7 yang membuatnya terkejut.

"Saya pernah ketemu mas Duta pas lagi beli gorengan. Waktu itu saya lagi fieldtrip kampus ke Jogja. Kebetulan di depan hotel tempat saya menginap ada penjual gorengan. Sekitar jam 10 malam saya sama teman-teman pada main kartu. Hukumannya yang kalah harus keluar beli jajanan di seberang hotel," tulisnya.

Saat dirinya menyeberang jalan, tiba-tiba ia melihat sebuah mobil berhenti tepat di depan gerobak gorengan. "Saya kaget ternyata yang turun dari mobil itu mas Duta. Saya melihat jelas dari seberang tapi masih agak ragu. Pas saya udah di tempat gorengan baru saya yakin itu mas Duta," tulisnya.

Kebetulan hanya dirinya dan Duta yang membeli gorengan pasa saat itu. Renata berulang kali meyakinkan dirinya kalau pria disampingnya itu adalah Duta. "Saya yang ngelihat dari sampingnya langsung bengong saking gak percayanya. Sampai akhirnya disenyumin duluan sama mas Duta," tulisnya.

Tak disangka penyanyi yang biasa dilihatnya di layar kaca begitu ramah ketika bertemu langsung. "Asli ramah banget mas Duta ini. Saya langsung izin minta selfie bareng dan diiyain sama mas Duta," tulisnya.

Karena keduanya memiliki tinggi badan yang cukup jauh, Renata mengaku kesulitan saat mengarahkan kameranya untuk berfoto bersama Duta. "Akhirnya hp saya diambil sama mas Duta. Jadi yang megang hp pas selfie itu mas Duta langsung," tulisnya.

Tidak sampai di situ saja, Duta bahkan membayarkan gorengan yang dibeli oleh Renata. "Yang membuat saya lebih kaget adalah gorengan saya dibayarin juga sama mas Duta. Si bapak tukang gorengan emang agak lama ngubek-ngubek uang kembaliannya. Terus si mas Duta ngomong sambil jalan ke mobilnya 'gak usah pak sekalian sama gorengan punya mbak ini aja'," tulisnya.

Netizen yang melihat unggahan ini langsung setuju dengan sifat asli Duta Sheila On 7 yang sangat ramah dan baik. "Pak Duta emang ramah banget," tulis @siti_sutayub. "Emang bener low profile, pernah ketemu pas beli bakmie di Jogja," tulis @uz_hasanah. "Duta mah emang ga ada lawan dah. Makanya SO7 ga pernah ada drama2nya dan sepi gossip tapi lagunya ga pernah bikin bosen," tulis @i.m.claraa.

Sebenarnya, kehidupan low profile seperti Duta, juga dilakukan semua personel Sheila On 7 seperti Erros Candra, Adam Muhammad Subarkah, dan Brian Kresno Putro. Seperti halnya Duta Sheila On 7, mereka tinggal nyaman di Yogyakarta dan hidup sederhana. Bahkan saat popularitas mereka merajai di era akhir 1990-an, semua personel memilih tetap tinggal di Yogyakarta. Penggemar pun menyebut Sheila On 7 adalah band yang tidak memiliki pembenci karena sifat bersahaja semua personel.

