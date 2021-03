The Falcon and The Winter Soldier Cetak Rekor Serial Paling Banyak Ditonton

Serial The Falcon and The Winter Soldier. Dok. Disney+ Hotstar

TEMPO.CO, Jakarta -Serial The Falcon and The Winter Soldier menduduki peringkat pertama sebagai tontonan dengan premier yang paling banyak ditonton dari seluruh dunia dalam sejarah Disney+. Serial orisinal Disney+ ini selama pembukaan akhir pekan kemarin, Jumat, 19 Maret - Ahad, 21 Maret mencatat rekor penonton terbanyak, termasuk di Disney+ Hotstar.

Premier serial The Falcon and The Winter Soldier masuk tiga besar serial orisinal Disney+ Hotstar yang paling banyak ditonton selama pembukaan akhir pekan. Dua serial lainnya di antaranya adalah serial live-action Marvel Studios yakni WandaVision serta musim kedua The Mandalorian dari Lucasfilm. Ketiganya merupakan serial orisinal Disney+ Hotstar yang paling banyak ditonton selama masa pembukaan pada akhir pekan hingga hari ini.

Baca juga: The Falcon and The Winter Soldier dari Marvel Akan Penuh Adegan Tarung

Serial The Falcon and The Winter Soldier. Dok. Disney+ Hotstar

The Falcon and The Winter Soldier dibintangi oleh Anthony Mackie sebagai Sam Wilson alias The Falcon, dan Sebastian Stan sebagai Bucky Barnes alias The Winter Soldier. Kedua karakter yang dipersatukan dalam Avengers: Endgame bekerja sama menghadapi berbagai tantangan yang menguji kemampuan dan kesabaran mereka.

Serial ini disutradarai Kari Skogland dengan Malcolm Spellman sebagai head writer. Tontonan yang tayang dalam enam episode ini juga dibintangi oleh Daniel Brühl sebagai Zemo, Emily VanCamp sebagai Sharon Carter, dan Wyatt Russell sebagai John Walker. The Falcon and The Winter Soldier telah tayang perdana secara eksklusif di Disney+ Hotstar sejak 19 Maret lalu.